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जिस पावन 'अग्रोहा धाम' को अपने हाथों से संवारा, वहीं पंचतत्व में विलीन होंगे श्री नंद किशोर गोयनका जी

जिस 'अग्रोहा धाम' को उन्होंने अपने हाथों से संवारा और जिसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी पावन धाम में श्री नंद किशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन होंगे. 96 वर्ष की उम्र में उनके निधन से परिवार, शुभचिंतकों और समाज में शोक की लहर है. जानिए उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी पूरी जानकारी और 'अग्रोहा धाम' से उनका गहरा जुड़ाव.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 15, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:14 AM IST
जिस पावन 'अग्रोहा धाम' को अपने हाथों से संवारा, वहीं पंचतत्व में विलीन होंगे श्री नंद किशोर गोयनका जी
Image Credit: File Photo (श्री नंद किशोर गोयनका जी और अग्रोहा धाम)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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