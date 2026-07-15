जिस पावन 'अग्रोहा धाम' को अपने हाथों से संवारा, वहीं पंचतत्व में विलीन होंगे श्री नंद किशोर गोयनका जी

हरियाणा के हिसार में स्थित 'अग्रोहा धाम' का निर्माण 1976 में शुरू होकर 1984 में पूरा हुआ. यह भव्य परिसर देवी महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन को समर्पित है. लगभग 300 बीघा क्षेत्रफल में फैले इस धाम में शक्ति सरोवर और शानदार मंदिर बने हैं. इसका विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक उत्थान के केंद्रों के रूप में हुआ है. महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक नगरी 'अग्रोहा धाम' के निर्माण और विकास में श्री नंद किशोर गोयनका जी का विशेष योगदान रहा और इसके लिए उनकी बेहद अहम भूमिका मानी जाती है. अब उनका अंतिम संस्कार भी उसी 'अग्रोहा धाम' में किया जाएगा.
श्री नंद किशोर गोयनका जी इस पवित्र धाम के प्रमुख संस्थापकों में शामिल थे और इसे नई पहचान दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी दूरदर्शिता, समर्पण और विकासवादी सोच की बदौलत अग्रोहा धाम ने समय के साथ न केवल देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल की. आज अग्रोहा धाम जिस स्वरूप और गौरव के साथ जाना जाता है, उसमें उनके योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
वैश्य समाज के नेता और गोयनका परिवार के करीबी रहे बजरंग दास गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, 'श्री नंद किशोर गोयनका जी 'अग्रोहा धाम' के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे. उन्होंने वैश्य समाज के संरक्षक के रूप में हिसार सहित पूरे हरियाणा राज्य की कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया था.' अब उसी अग्रोहा धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
अग्रसेन महाराज की ऐतिहासिक नगरी माने जाने वाले 'अग्रोहा धाम' के विकास में श्री नंद किशोर गोयनका जी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. वह इस धार्मिक स्थल की स्थापना और विस्तार से जुड़े प्रमुख लोगों में शामिल थे. उनके प्रयासों से 'अग्रोहा धाम' को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले अग्रवाल समाज के बीच भी विशेष पहचान मिली. श्री नंद किशोर गोयनका जी ने हिसार में शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया. वे श्री देवी भवन मंदिर गौशाला ट्रस्ट के संरक्षक रहे, जबकि श्री वैष्णव अग्रसेन गौशाला के अध्यक्ष और संरक्षक की जिम्मेदारी भी संभाली.
अग्रोहा, जिसे महाराजा अग्रसेन ने अपनी राजधानी बनाया था, प्राचीन काल से ही व्यापार और समृद्धि का केंद्र रहा है. सन 1194 में मुहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद 'अग्रोहा धाम' वीरान हो गया था. इसके बाद 1907 में इसके पुनर्निर्माण और विकास की फिर से शुरुआत की गई. 1907 में संत ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी अग्रोहा पहुंचे और 1908 में अग्रवाल समुदाय को प्रेरित करके 'अग्रवाल दरबार' की स्थापना की. बाद में, 1976 में अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधि सम्मेलन में अग्रोहा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव पारित किया गया.
मंदिर परिसर में मुख्य आकर्षण त्रि-शिखर वाला त्रिकुटा मंदिर है, जो देवी महालक्ष्मी, मां सरस्वती और महाराजा अग्रसेन को समर्पित है. 180 फुट ऊंचे मुख्य मंदिर में महालक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान है. इसके अलावा यहां वैष्णो देवी की गुफा और शिव मंदिर भी बनाए गए हैं.
परिसर के मध्य में 300-400 फुट आकार का विशाल 'शक्ति सरोवर' है, जिसके बीच में समुद्र-मंथन को दर्शाती झांकी स्थित है.
इस ऐतिहासिक नगरी में समाज सेवा के कार्यों को भी बढ़ावा दिया गया है. यहां प्राचीन गौशाला और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज (Maharaja Agrasen Medical College & Research Centre) स्थित है, जिसे चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया गया है. अग्रोहा धाम देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 190 किमी दूर स्थित है.
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