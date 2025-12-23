Advertisement
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए सरप्राइज ऑपरेशन, स्निफर कुत्तों और चेकपोस्ट से शहर की सख्त निगरानी

क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए सरप्राइज ऑपरेशन, स्निफर कुत्तों और चेकपोस्ट से शहर की सख्त निगरानी

Srinagar security for Christmas 2025: श्रीनगर में क्रिसमस और नए साल 2025 की तैयारियों के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें JKP, CRPF और SOG द्वारा सरप्राइज चेकपोस्ट और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं. स्निफर कुत्तों और मेटल डिटेक्टरों का उपयोग कर कमर्शियल इलाकों और टूरिस्ट स्पॉट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: harsh singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:26 PM IST
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए सरप्राइज ऑपरेशन, स्निफर कुत्तों और चेकपोस्ट से शहर की सख्त निगरानी

Srinagar security for Christmas 2025: श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे जिलों में देश विरोधी तत्वों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. क्रिसमस और नए साल 2025 की तैयारी में, श्रीनगर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है. जम्मू और कश्मीर पुलिस (JKP) और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की संयुक्त टीमों ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सरप्राइज ऑपरेशन और तोड़फोड़ विरोधी जांच शुरू की हैं.

टीमें व्यस्त कमर्शियल इलाकों, जिनमें निशात, महाराजा बाज़ार, कोर्ट रोड लाल चौक और श्रीनगर के आस-पास के इलाके शामिल हैं, में विस्फोटक या संदिग्ध चीजों और OGWs और दूसरे देश विरोधी तत्वों का पता लगाने के लिए स्निफर कुत्तों और मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल कर रही हैं. श्रीनगर में एंट्री रूट और टूरिस्ट स्पॉट निशात इलाके में भी चेकिंग बढ़ा दी गई है. JKP, CRPF और SOG ने मिलकर ऑपरेशन किए.

पूरे शहर और दूसरे जिलों में संयुक्त सरप्राइज चेकपोस्ट (नाके) लगाए गए हैं. सुरक्षाकर्मी गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं और पैदल चलने वालों और दुकानदारों की पहचान वेरिफाई कर रहे हैं. लाल चौक में किए जा रहे ऑपरेशंस में खास तौर पर होटलों और गेस्ट हाउसों का सरप्राइज इंस्पेक्शन शामिल है ताकि मेहमानों की पहचान वेरिफाई की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि रहने की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल न हो.

सुरक्षा बलों ने रात में पेट्रोलिंग और इलाके पर दबदबा भी बढ़ा दिया है, खासकर शहर के एंट्री और एग्जिट रास्तों पर और क्लॉक टावर लाल चौक जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट के आसपास. स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के जवान और CRPF की समर्पित महिला टुकड़ियां पूरी स्क्रीनिंग के लिए इन घेराबंदी और तलाशी अभियानों (CASO) में हिस्सा ले रही हैं.

ये उपाय त्योहारों के मौसम में जम्मू और कश्मीर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हाई अलर्ट बनाए रखने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं. क्रिसमस और नए साल के लिए श्रीनगर में स्निफर कुत्तों के साथ तलाशी और तोड़फोड़ विरोधी ऑपरेशन करने वाली ये सरप्राइज चेक-पोस्ट स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए हैं.

Syed Khalid Hussain

Shrinagar

