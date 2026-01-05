BMC Elections: शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा बड़ा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल

Advertisement
Hindi NewsदेशBMC Elections: शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा बड़ा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल

Shubha Raul Quits Shiv Sena: BMC चुनाव से पहले मुंबई की पूर्व महापौर शुभा राउल ने शिवसेना (UBT) छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली. यह घटनाक्रम उसी दिन हुआ जब उद्धव और राज ठाकरे ने अपने गठबंधन का घोषणापत्र जारी किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 12:11 PM IST
BMC Elections: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. मुंबई की पूर्व महापौर शुभा राउल ने रविवार को शिवसेना (UBT) से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. राउल का यह कदम ऐसे समय आया है जब उसी दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने नए राजनीतिक गठबंधन का घोषणापत्र जारी किया था.

उद्धव गठबंधन ने घोषणापत्र मेें किए ये वादे

उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना भवन में संयुक्त रूप से अपना घोषणापत्र जारी किया था. यह अवसर खास रहा क्योंकि अविभाजित शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे. इस गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) भी शामिल है हालांकि घोषणापत्र जारी करते समय उसका कोई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद नहीं था. घोषणापत्र में महिला मतदाताओं को साधने के लिए घरेलू सहायिकाओं और कोली समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा की गई है, जिसे स्वाभिमान निधि नाम दिया गया है. यह योजना महायुति सरकार की ‘मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना’ से मिलती-जुलती बताई जा रही है.

महिलाओं को देंगे आधुनिक शौचालय की सुविधा

इसके अलावा गठबंधन ने महिलाओं के लिए प्रमुख सड़कों पर आधुनिक शौचालय, 10 रुपये में नाश्ता और दोपहर का भोजन देने वाली रियायती भोजन योजना और श्रमिकों के लिए किफायती आवास का वादा किया है. घोषणापत्र में अगले 5 वर्षों में एक लाख किफायती घर बनाने और बीएमसी के तहत एक समर्पित आवास प्राधिकरण गठित करने की घोषणा भी की गई है. गठबंधन ने आवासीय उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी वादा किया है.

ये भी पढ़ें: क्या सच में कांग्रेस में शुरू हुई बगावत? प्रियंका को असम का प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा

इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा कर दी है. मुंबई में 15 जनवरी को 227 वार्डों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की गई थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BMC Elections 2026

