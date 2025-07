हद है! स्पेस से लौटे शुभांशु शुक्ला, दलित एंगल ढूंढकर कांग्रेस लीडर ने जताई आपत्ति

Udit Raj Statement on Shubhanshu Shukla: नेताओं को शर्म भी नहीं आती. 140 करोड़ देशवासियों को गर्व की अनुभूति कराने वाले भारत के लाल शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौटे हैं. दुनियाभर के लोग बधाई दे रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दलित एंगल वाला एतराज जता दिया है. हां, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर उदित राज ने कह दिया कि शुक्ला जी की जगह किसी दलित या ओबीसी को भेजना चाहिए था.

शुभांशु के यान के धरती पर लौटने से ठीक पहले उदित राज ने कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं... जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसे यहां आकर बिखेरें. ये मानवता के लिए लाभकारी चीज है लेकिन जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए थे उस समय एससी, एसटी, ओबीसी लोग इतना पढ़े-लिखे नहीं थे. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस बार मुझे लगता है कि बारी थी कि किसी बैकवर्ड, किसी दलित को भेजना चाहिए था. उन्होंने एक तरह से सवाल उठाया कि कोई परीक्षा देकर तो गए नहीं थे?

#WATCH | Axiom 4 Mission | On the return of Group Captain Shubhanshu Shukla and the crew today, Congress leader Udit Raj says, "... When Rakesh Sharma was sent earlier, the SC, ST, OBC people were not that educated. This time, I think it was the turn to send a Dalit... It is not… pic.twitter.com/iPCAfdt7iQ

— ANI (@ANI) July 15, 2025