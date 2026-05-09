बंगाल में भगवा सरकार से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में खौफ, शुभेंदु अधिकारी के पुराने बयानों पर पीट रहे छाती

बंगाल में भगवा लहराने के बाद से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में वैचारिक रूप से भगदड़ मची है. मजहब के नाम पर दिल्ली के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया जा रहा है. बंगाल के मुस्लिम विधायकों को भड़काया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं के जहरबुझे बयानों आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है. भारत के खिलाफ जहर उगल रहे ये सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथी जानते हैं. भारत के सामने इनकी हैसियत कुछ भी नहीं. लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनता देखकर इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है.

इन कट्टरपंथियों को लगता है कि अब बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ बंद हो जाएगी. इन लोगों ने अपने जिन बंधुओं को इन कट्टरपंथियों ने भारत भेज दिया है उनके लिए भी भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना यानी भारतीयों का हक को मारना आसान नहीं होगा. अब उनकी वापसी का टिकट भी कटने वाला है. इसलिए ये सभी मौलाना खौफ में हैं. यानी बंगाल में भगवा है और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में वैचारिक रूप से भगदड़ मची है.

यही वजह है. कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हेफाजत ए इस्लाम बांग्लादेश का नेता मौलाना फखरुल भारत में मुसलमानों को सिविल वॉर शुरू करने के लिए उकसा रहा है. बांग्लादेश जमात ए इस्लामी का नेता मोहम्मद नुरुल हुदा ममता बनर्जी से कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दीजिए. बांग्लादेश के करोड़ मुसलमान आपके समर्थन में खड़े हैं. बांग्लादेशी कट्टरपंथी चीख-चीख कर कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान अपनी आजादी का ऐलान करेंगे. बांग्लादेश उनकी लड़ाई में शामिल होगा. इन कट्टरपंथियों के बयान सुनकर आपको गुस्से से ज्यादा हंसी आई होगी. आप भी समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल में एक सनातनी के शपथ लेने से इनका डर कितना बढ़ गया है.

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शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव में हरा चुके हैं. लेकिन अब उनकी लड़ाई इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से है. इनके दिमागी फितूर को दूर करना भी बहुत जरूरी है. ये कैसे किया जाएगा. बंगाल विधानसभा चुनाव से काफी पहले शुभेंदु अधिकारी ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे.

शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो आरोप टीएमसी पर लगाए, उन्हें सही मानते हुए जनता ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर से भी हरा दिया. शुभेंदु अधिकारी के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं. अब वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. जो अपनी नई नीतियों को बंगाल में लागू करेंगे. उनके बयान भी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को डरा रहे हैं. ऐसे में आपको जानना चाहिए बंगाल में भगवा सरकार बनने से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के सदमे में जाने की और क्या क्या वजहें हैं.

पश्चिम बंगाल में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है. नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य था. इस समारोह के दौरान बीजेपी ने साल के रोडमैप के संकेत भी दिए. जिसे हमने अभी-अभी आपके लिए डिकोड किया. अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी बीजेपी घोषणापत्र के उन वादों को भी याद कर रहे हैं जो उनको सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहे हैं. आज आपको भी इनके बारे में जानना चाहिए।

अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का वादा किया है. अवैध बांग्लादेशियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बात कही है. यानी सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने का काम तेज होगा.

बीजेपी ने सरकार बनने पर भारत बांग्लादेश सीमा पर दिनों के अंदर फेंसिंग के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा करने और फेंसिंग काम शुरू करने का वादा किया था. इससे अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी.

सरकार बनते के दिनों के अंदर घुसपैठियों ने जिन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है उनसे अतिक्रमण हटाने का वादा भी किया गया है. बंगाल में असम मॉडल की तरह कार्रवाई की बात कही गई है. यानी अब घुसपैठियों की अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ सकती हैं.

ये बातें सिर्फ घोषणापत्र में नहीं थीं. प्रधानमंत्री गृहमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके शुभेंदु अधिकारी ने इसको बार बार चुनाव के दौरान दोहराया था. घुसपैठियों को बंगाल की बड़ी समस्या बताकर इससे होने वाले नुकसान गिनाए थे. और सरकार बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों को निकालने की बात कही थी. ये घोषणाएं भी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बौखलाहट की बड़ी वजह हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जो संकेत दिए, उससे इनकी घबराहट और बढ़ गई होगी.

शुभेंदु अधिकारी ने शपथ के बाद बताया. बीजेपी के घोषणापत्र में किए गए वादों को बंगाल में सबसे पहले लागू किया जाएगा. यानी भारत में घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं.

भारतीय संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में लगभग करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं.

यह संख्या पूरे सोमालिया जैसे देश की आबादी के बराबर है. कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि असली संख्या और भी ज्यादा हो सकती है.

गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल के संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें दर्ज हुईं. जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक हैं.

बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक देश में अभियान शुरू होने के बाद सिर्फ एक बॉर्डर चेकपॉइंट हाकिमपुर बशीरहाट से से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी वापस भाग गए थे. यह आंकड़ा खुद बताता है कि घुसपैठियों की असल संख्या कितनी बड़ी है.

भारतीय खुफिया एजेंसियां आगाह कर चुकी हैं. आईएसआई समर्थित बांग्लादेशी आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की योजना बना रहे हैं. गजवा ए हिंद का सपना देखने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को लगता है भारत में घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशी इन आतंकियों के लिए स्लीपर सेल का काम करेंगे. लेकिन अब उनका सपना टूटता नज़र आ रहा है. इसीलिए उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है.

बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं उनको बंगाल में बीजेपी सरकार से बहुत तकलीफ हो रही है. लेकिन बांग्लादेश को जो ताकतें फलता-फूलता देखना चाहती हैं, वो बंगाल में नई सरकार के गठन से खुश हैं. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई सरकार के गठन पर शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं दी हैं. शेख हसीना ने आशा व्यक्त की कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास और अधिक गति पकड़ेगा. इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच मित्रता और मजबूत होगी.