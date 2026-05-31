पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 1 जून को, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी', रेस में आगे ये नाम

West Bengal Cabinet expansion news: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल का विस्तार एक जून को होने जा रहा है. शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में मंत्रालय मिलने की रेस में जिन विधायकों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उनके नाम सूत्रों के हवाले से छनकर हमारे पास आए हैं. 4 मई को बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों में जीत हासिल की थी. उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया तो वो मुख्यमंत्री बन गए. उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी. इन पांचों के तो विभाग भी अलॉट हो गए थे.

'अधिकारी' कैबिनेट का विस्तार

अब पश्चिम बंगाल ऐसे बड़े राज्य को संभालने के लिए पूर्ण मंत्रिपरिषद का ऐलान एक जून को होने जा रहा है. सोमवार को होने जा रहे मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में 35 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल आरएन रवि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

Tomorrow at 11 AM, the full Cabinet of the democratically elected Nationalist State Government of West Bengal will be sworn in at the Lok Bhavan.

35 Ministers of the WB Govt will take their Oath of Office, administered by His Excellency; the Hon'ble Governor Shri R.N. Ravi Ji.

We… Add Zee News as a Preferred Source — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 31, 2026

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हालांकि मंत्रियों की अधिकारिक सूची यानी नाम सामने नहीं आए हैं, फिर भी जिनके नाम रेस में चल रहे हैं या जिनकी लॉटरी निकल सकती है. उनके नाम आइए आपको बताते हैं.

संभावित मंत्रियों के नाम

आनंदमय बर्मन (माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी). उमेश राय - हावड़ा उत्तर. सुमना सरकार (बलागर). पूर्णिमा चक्रवर्ती (श्यामपुकुर). अर्जुन सिंह (नोआपाड़ा). सुमित्रा चटर्जी (नैहाटी). मालती रावा रॉय (तूफ़ानगंज). शंकर घोष (सिलीगुड़ी). स्वपन दासगुप्ता (रासबिहारी). तापस रॉय (मानिकतला). गौरी शंकर घोष (मुर्शिदाबाद). दीपक बर्मन (फालाकाटा). रूपा गंगोपाध्याय (सोनारपुर दक्षिण). प्रणत टुडू (झारग्राम).

21 दिन चली विधायकों की स्कैनिंग

पश्चिम बंगाल की जनता ने 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देते हुए 294 सदस्यीय विधानसभा में 208 सीटें जितवाई थी. इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों के राज को उखाड़ फेंका था. शुभेंदु अधिकारी ने नौ मई को शपथ ली थी. इस हिसाब से करीब 21 दिन बीजेपी के विधायकों की स्कैनिंग चलने के बाद एक जून का मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और समय सामने आ गया.

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