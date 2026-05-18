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Hindi Newsदेशमहिलाओं को ₹3000, फ्री बस और 7वां वेतन आयोग! शुभेंदु कैबिनेट के वो 5 बड़े फैसले जिनसे मची हलचल

महिलाओं को ₹3000, फ्री बस और 7वां वेतन आयोग! शुभेंदु कैबिनेट के वो 5 बड़े फैसले जिनसे मची हलचल

New Decision of Shubhendu Cabinet: नई सरकार पुराने ढांचे में बदलाव कर नई नीति के मुताबिक योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है. विपक्ष जहां सरकार के कदमों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में जरूरी फैसला बता रही है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 18, 2026, 03:53 PM IST
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महिलाओं को ₹3000, फ्री बस और 7वां वेतन आयोग! शुभेंदु कैबिनेट के वो 5 बड़े फैसले जिनसे मची हलचल (AI- Image)
महिलाओं को ₹3000, फ्री बस और 7वां वेतन आयोग! शुभेंदु कैबिनेट के वो 5 बड़े फैसले जिनसे मची हलचल (AI- Image)

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है. बैठक खत्म होने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के फैसलों की जानकारी दी. सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा ‘अन्नपूर्णा योजना’ को लेकर की है. इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने की तैयारी की गई है. सरकार का दावा है कि इससे बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा और रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ कुछ हद तक कम होगा.

इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जून से पश्चिम बंगाल में महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी. सरकार का कहना है कि इस कदम से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा. खासकर नौकरीपेशा महिलाओं, छात्राओं और रोजाना यात्रा करने वाली महिलाओं के खर्च में कमी आएगी. नई सरकार अपने शुरुआती फैसलों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका फोकस सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर है. विपक्ष भले ही इन योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहा हो, लेकिन सरकार इन्हें आम लोगों को राहत देने वाला कदम बता रही है.

बैठक में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली

कैबिनेट बैठक के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सरकार ने इस बार ऐसे फैसलों पर जोर दिया है, जिनका सीधा फायदा महिलाओं और आम लोगों को मिले. उनके मुताबिक बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए सरकार राहत देने की दिशा में काम कर रही है. बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने को लेकर रही. इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और दूसरी सुविधाओं की समीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि आयोग बनने के बाद कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से विचार किया जाएगा.

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पश्चिम बंगाल कैबिनेट के अहम फैसले

  • आयुष्मान भारत योजना लागू होगी. केंद्र सरकार के साथ मिलकर अब पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार भी इसे लागू करेगी.

  • IPS और IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी.

  • आज से पश्चिम बंगाल में BNS (भारतीय न्याय संहिता) लागू हो जाएगी. सीएम ने आरोप लगाया कि इसके पहले ममता सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए BNS लागू नहीं किया था. IPC और CRPC पर ही काम हो रहा था.

  • सीमावर्ती इलाकों में जमीन ट्रांसफर का काम आज से शुरू होगा. 45 दिनों के अंदर जमीन BSF को ट्रांसफर कर दी जाएगी.

  • बंगाल में अब तक बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी. बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के दौरान उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या हुई.

लोगों की सुविधा के लिए खोला जाएगा पोर्टल

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा सामने आई है. अब इस योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार योजना का फायदा भी दिया जाएगा. इस संबंध में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इसके लिए नई प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. उन्होंने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. ऐसे लोगों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल खोला जाएगा. इस पोर्टल के जरिए पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद योजना का लाभ ले पाएंगे.

इन लोगों को भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ

अग्निमित्रा पॉल ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत आवेदन किया है और जिनके मामले फिलहाल ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर नहीं रखा जाएगा. सरकार ऐसे आवेदकों को भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है. सरकार के इस फैसले को महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को खाद्य सहायता और अन्य सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा.

धर्म आधारित सहायता योजनाएं होंगी बंद

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए धर्म आधारित कुछ सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के जरिए चलाई जा रही ऐसी योजनाओं पर अगले महीने से रोक लगा दी जाएगी. इस निर्णय को नई सरकार के प्रशासनिक रुख में अहम परिवर्तन माना जा रहा है. नई सरकार के गठन के बाद से लगातार कई बड़े फैसले सामने आ रहे हैं. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भी आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी. उसी बैठक में राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को मंजूरी दी गई थी. 

यह भी पढ़ेंः अफवाहों पर लगा विराम, केरलम में भी मंच पर दिखे राहुल गांधी, पहले क्या थी चर्चा?

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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