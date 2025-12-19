क्या नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियों को बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ चीन का विस्फोटक आइडिया

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए चीन की तरफ से एक प्रवक्ता सिलसिलेवार तरीके से सुझाव दे रही हैं. उन्होंने बीजिंग की हवा साफ करने का जो उपाय बताया है कि दिल्ली के लिहाज से क्रांतिकारी हो सकता है. गाड़ी, कोयले का इस्तेमाल कम करने के साथ ही उन्होंने राजधानी से बड़ी कंपनियों को 'गायब' करने की सलाह दी है.
इस समय चीन की एक प्रवक्ता मैडम यू जिंग दिल्ली प्रदूषण पर भारत को सलाह दे रही है. कैसे बीजिंग ने वायु प्रदूषण खत्म कर दिया, उस बात को वह दिल्ली में बैठकर भारतीयों को बता रही हैं. अब उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वे आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं. हालांकि यह फैसला इतना आसान भी नहीं है. बीजिंग पलूशन का उदाहरण देते हुए जिंग ने इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है. उन्होंने कहा कि 3000 से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज को बंद कर दें या हटा दें. अब सवाल यह है कि जैसा बीजिंग के लिए चीन ने फैसला लिया क्या उसी तरह दिल्ली-एनसीआर से कुछ कंपनियों को 'गायब' करने का आइडिया अमल में लाया जा सकता है?
चीनी प्रवक्ता ने आगे समझाया कि चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक, शोगांग को अकेले शिफ्ट करने से हवा में सांस लेने लायक कणों में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी. एक मिनट के लिए चीनी प्रवक्ता के सुझावों पर अमल करने के बारे में सोचते हैं. क्या आपको पता है कि एनसीआर में कुल, मतलब छोटी-बड़ी सभी क्षेत्रों से जुड़ी कितनी कंपनियां हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में 2.65 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं.
कंपनियों से घिरी है राजधानी?
इसके अलावा गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब भी हैं. हैवी इंडस्ट्रीज की संख्या सैकड़ों में हो सकती हैं. वैसे भी पूरा एनसीआर लगातार कंस्ट्रक्शन के दायरे में है. ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाली कुछ सौ कंपनियों को दूसरे राज्यों में या उसी राज्य में दूर शिफ्ट करना कोई असंभव टास्क नहीं है.
खाली जगह को लेकर दूसरा सुझाव
हां, चीनी प्रवक्ता ने अपने देश का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया है कि खाली हुई फैक्ट्रियों को पार्क, कमर्शियल जोन, कल्चरल और टेक हब में बदलना चाहिए. जैसे शोगांग की पुरानी जगह पर ही 2022 विंटर ओलंपिक्स कराए गए थे.
राजधानी से गैर जरूरी बाजार, कंपनियों को बाय-बाय
जिस बाजार, हब, कंपनी, इंस्टिट्यूट आदि की राजधानी में जरूरत नहीं, उसे दूर लेकर जाएं. चीन ने अपने थोक बाजारों, लॉजिस्टिक्स हब और कुछ एजुकेशनल, मेडिकल संस्थानों को दूसरी जगह ले जाकर राजधानी के बेवजह बोझ को कम किया. अपना ही उदाहरण देते हुए चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हमने सामान्य मैन्युफैक्चरिंग को हेबेई में शिफ्ट करके क्षेत्रीय इंटीग्रेशन के साथ तालमेल बिठाया जबकि हाई-वैल्यू R&D और सर्विसेज को बीजिंग में बनाए रखा. चीन का सुझाव है कि इस तरह के प्रयास के जरिए राजधानी दिल्ली का भी बोझ कम किया जा सकता है.
किसी तरह से कोयले का इस्तेमाल नहीं
अगले स्टेप में चीन ने कोयले का इस्तेमाल कम करने की बात की है. चीनी प्रवक्ता ने कहा कि कोयले का जलना कभी बीजिंग की हवा में प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स था. इससे निपटने के लिए शहर ने एक बड़ा बदलाव शुरू किया. 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों और सभी शहरी इलाकों को कोयले से हीटिंग की जगह स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से बिजली या नेचुरल गैस पर शिफ्ट किया गया.
चीनी प्रवक्ता ने अपने क्रांतिकारी उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि चार बड़े कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बंद कर दिए गए. उनकी जगह नेचुरल गैस से चलने वाले स्टेशन लगाए गए. छोटे, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कोयले के बॉयलर को बड़े, साफ और ज्यादा कुशल सिस्टम से अपग्रेड किया गया.
यही नहीं, बीजिंग-तियानजिन-हेबेई इलाके में सीमा पार प्रदूषण को रोकने के लिए कोयला बैन की पॉलिसी लागू की गई. दूसरे प्रांतों से क्लीन बिजली इंपोर्ट की गई. इसका नतीजा यह हुआ कि 2025 तक, बीजिंग में कोयले की खपत 21 मिलियन टन (2012) से घटकर 600,000 टन से भी कम हो गई, जो इस्तेमाल होने वाली शहर की कुल एनर्जी का 1% से भी कम है.
