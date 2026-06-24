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'हत्या को ट्रेकिंग हादसा कैसे दिखाएं?', गूगल बना गवाह! सिया के फोन की सर्च हिस्ट्री ने खोला केतन के मर्डर का ब्लूप्रिंट

Ketan Agarwal Murder Case: केतन को मारने से पहले सिया और चेतन ने गूगल पर सर्च किया था कि 'हत्या को ट्रेकिंग हादसा कैसे दिखाएं'. इसके बाद उन्होंने केतन को मारने के लिए गहरा कोना चुना.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jun 24, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:39 PM IST
'हत्या को ट्रेकिंग हादसा कैसे दिखाएं?', गूगल बना गवाह! सिया के फोन की सर्च हिस्ट्री ने खोला केतन के मर्डर का ब्लूप्रिंट

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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