Siya Goyal: पुणे के लोहगढ़ किले के पास हुई केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. पहले इसे एक दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन जैसे ही इस केस की जांच शुरू हुई, तो लोगों के होश उड़ गए. केतन की मंगेतर ने उन्हें मारने का खतरनाक प्लान बनाया और फिर इसे अंजाम दिया. हत्या को दुर्घटना में कैसे तब्दील किया जाए इसकी भी जानकारी सिया ने ली थी.
पुलिस ने जब सिया और चेतन के मोबाइल फोन को चेक किया तो उनकी गूगल सर्च हिस्ट्री देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. उन्होंने गूगल पर सर्च किया था कि How to make a murder look like a trekking accident (हत्या को ट्रेकिंग हादसा कैसे दिखाएं), इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ किले का सबसे गहरा कोना चुना, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता-जाता है, वहां पहुंचकर उन्होंने केतन को धक्का दे दिया.
18 जून को लोहगढ़ किले के पास केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. घटना के बाद इसे दुर्घटना मानते हुए आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया. उस समय सिया गोयल के प्रति सहानुभूति का माहौल था, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले ही उनके मंगेतर की मौत हो गई थी. लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई तो एक ऐसा राज खुला जिसने हर किसी को अचंभित कर दिया.
केतन की मंगेतर सिया और उसके दोस्त ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उन्हें लोहगढ़ किले में ले गई. यहां पर दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद सिया ने ध्यान भटकाने के लिए भावुकता से भरी हुई एक पोस्ट की. हालांकि जांच में पता चला कि सिया और उसके दोस्त ने मिलकर केतन की हत्या कर दी.
केतन की मौत के बाद उनकी मां ने कहा कि बेटा अब हमारे बीच नहीं है. सिया ने हमसे झूठ बोला और हमारा भरोसा तोड़ा. हमें कभी किसी तरह का संदेह नहीं हुआ. मैं उससे कई बार मिली थी. हम साथ में खरीदारी करने गए, डिनर पर गए, लेकिन कभी नहीं लगा कि वह ऐसा कदम उठा सकती है.' केतन की मां ने कहा कि इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. उन्होंने मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए.