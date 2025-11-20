कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान

गुरुवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने कश्मीर टाइम्स के हेड ऑफिस पर छापेमारी की और बड़े स्तर पर छानबीन की. कश्मीर टाइम्स राज्य का मुख्य अखबार है.
Kashmir Times: जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने गुरुवार सुबह जम्मू में मौजूद कश्मीर टाइम्स न्यूज पेपर के हेड ऑफिस पर छापेमारी की. कश्मीर टाइम्स जम्मू और कश्मीर का एक पुराना और प्रमुख अखबार है. सूत्रों के मुताबिक SIA की टीम सुबह जल्दी ही जम्मू के रेजीडेंसी रोड इलाके में स्थित अखबार के दो मंजिला दफ्तर पहुंची और वहां तलाशी अभियान चलाया.
तलाशी मुहिम के दौरान J&K पुलिस के कर्मी टीम को बाहरी सुरक्षा मुहैया कर रहे थे और उन्होंने भवन के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया. कहा जा रहा है कि तलाशी FIR नंबर 02/2025 के तहत की गई, जो देश की संप्रभुता के खिलाफ कंटेंट छापने करने और सार्वजनिक कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई थी.
जानकारी के मुताबिक SIA ने ऑफिस में मौजूद दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की गहन जांच की. हालांकि कश्मीर टाइम्स पिछले कुछ महीनों से प्रकाशित नहीं हो रहा है. इससे पहले भी अखबार के जम्मू और कश्मीर दफ्तरों में देश विरोधी कंटेंट छापने के आरोप में छापेमारी होती रही है. कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर ऑफिस, जो प्रेस एन्क्लेव में मौजूद है, को प्रशासन ने 2020 में सील कर दिया था. उस समय इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंध और अन्य सुरक्षा कारणों के चलते इस कदम को उठाया गया था.
स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इस छापेमारी के दौरान SIA टीम ने ऑफिस के सभी जरूरी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की, ताकि FIR में दर्ज आरोपों की पुष्टि की जा सके. कश्मीर टाइम्स की यह छापेमारी एक ऐसे समय में हुई है, जब अखबार पिछले कुछ महीनों से बंद है और उसका संचालन प्रभावित रहा है. इसके अलावा यह कदम उस दौरान भी उठाया गया जब राज्य में गैर-हिंसात्मक ऑपरेशन चल रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच का मकसद सिर्फ तथ्यों की पड़ताल करना है और किसी के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जा रही है.
कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के बाद इंटरनेट बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने कोर्ट से प्रेस की आजादी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दखल देने की मांग की थी.
