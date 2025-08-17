जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान तक जा सकेंगे सैलानी, ऐसा है प्लान
देश

जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान तक जा सकेंगे सैलानी, ऐसा है प्लान

Ladakh: रविवार को लद्दाख के गवर्नर ने कहा है कि उनका प्रशासन सियाचिन और गलवान घाटी को नए टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तैयार करेगा. पहले लद्दाख के साथ भेदभाव होता रहा लेकिन अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश (UT) का दर्जा देकर लोगों की पुरानी मांग पूरी की.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:17 PM IST
Ladakh LG: लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रविवार को कहा है कि उनका प्रशासन सियाचिन (दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र) और गलवान घाटी को नए टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है. गुप्ता ने कहा कि लद्दाख 'स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा खूबसूरत' है और आने वाले समय में यह दुनिया का सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन सकता है.

कुदरती खूबसूरती और सैनकों का बलिदान

उपराज्यपाल ने बताया कि सियाचिन और गलवान घाटी को टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि पर्यटक यहां की अनोखी कुदरती सुंदरता और सैनिकों के साहस व बलिदान की भावना को महसूस कर सकें. उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख में एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे यह जगह रोमांच, शांति और आस्था का मिला-जुला पैकेज बनकर उभरेगी.

यह भी पढ़ें: डैम के बाद अब LAC पर ड्रैगन की बड़ी चाल, भारत के 'सिर' से चलाएगा ट्रेन, क्यों खतरनाक है चीन का ये प्लान?

लद्दाख के साथ हुआ भेदभाव

गुप्ता का कहना था कि पहले लद्दाख के साथ भेदभाव होता रहा लेकिन अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश (UT) का दर्जा देकर लोगों की पुरानी मांग पूरी की. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से प्रशासन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने, सड़क और कनेक्टिविटी बेहतर करने और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले सैलानी लद्दाख की असली खूबसूरती का अनुभव कर सकें.

लद्दाख के लिए क्या है उपराज्यपाल का टार्गेट

उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का टार्गेट है कि समग्र विकास, बेहतर सुविधाएं और ढांचा, लद्दाख की संस्कृति और बेहद नाजुक पर्यावरण की हिफाजत हो. उन्होंने कहा,'हमारा विजन है कि लद्दाख को सस्टेनेबल और मजबूत प्रदेश बनाया जाए.'

यह भी पढ़ें: क्या सिर्फ विकास से खुश रहा जा सकता है? सोनम वांगचुक ने क्यों कहा लद्दाख सोने का पिंजरा बनकर रह जाएगा

बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच 2020 में झड़प हुई थी. जिसमें भारत और चीन दोनों तरफ के फौजियों की मौत हो गई थी. इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते में काफी खटास आ गई थी. हालांकि फिर से भारत-चीन के रिश्तों में सुधार आया है.

