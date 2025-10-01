Advertisement
trendingNow12944118
Hindi Newsदेश

'पांच साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित इस राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम', अटकलों का THE END

Siddaramaiah: कर्नाटक के सिद्धारमैया ने आज उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को सीएम पद देने की बात कही गई थी. प्रसिद्ध दशहरा समारोह में भाग लेने मैसूर आए सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार कर दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज उन खबरों का खंडन किया है कि वह अपने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को शीर्ष पद पर बैठाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देंगे. जानकारी के अनुसार, सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि 5 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा. अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा. उन्होंने ओबीसी काउंसिल में जगह देकर दिल्ली बुलाए जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया और कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, कर्नाटक में ही रहूंगा, इसी कुर्सी पर रहूंगा. बता दें, आज हलचल तब शुरू हुई जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि शिवकुमार नवंबर में मुख्यमंत्री बनेंगे.

 मैं 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा: सिद्धारमैया 

पूर्व कांग्रेस सांसद एलआर शिवराम गौड़ा द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई इस टिप्पणी ने मध्यावधि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी. प्रसिद्ध दशहरा समारोह में भाग लेने मैसूर आए सिद्धारमैया ने मैसूर में संवाददाताओं से कहा कि मैं पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा. उन्होंने कहा कि हालांकि, वह दिल्ली में पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए तैयार हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, हमें उसका पालन करना होगा. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच टकराव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह काफी हद तक मौजूद है.

Add Zee News as a Preferred Source

आलाकमान करेगा फैसला: कांग्रेस

विधानसभा में भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस का राष्ट्रगान गाने को लेकर हुए विवाद के बाद शिवकुमार अपने समर्थकों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. सिद्धारमैया अपनी ओर से बेंगलुरु में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और शिवकुमार को कड़े संकेत दे रहे हैं, जिनके पास बेंगलुरु विकास विभाग है. पूर्व कांग्रेस सांसद गौड़ा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को नवंबर तक नेतृत्व के मामले में भ्रम दूर कर देना चाहिए. गौड़ा ने कहा कि शिवकुमार के अंततः मुख्यमंत्री बनने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय आलाकमान का है. वे जानते हैं कि पार्टी को कैसे चलाना है और मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री, दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाना है. बता दें, जिन नेताओं ने नवंबर में होने वाले संभावित मंथन की अटकलों का खंडन किया है, उनमें आवास एवं वक्फ मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद और गृह मंत्री जी. परमेश्वर शामिल हैं. दोनों ने कहा कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 2.5 साल के कार्यकाल के किसी समझौते की जानकारी नहीं है. परमेश्वर ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और न ही राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने इस बारे में कुछ कहा. मुझे उनके बीच किसी आंतरिक समझौते की जानकारी नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Siddaramaiah

Trending news

'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
;