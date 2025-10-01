'पांच साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित इस राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम', अटकलों का THE END

Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज उन खबरों का खंडन किया है कि वह अपने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को शीर्ष पद पर बैठाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देंगे. जानकारी के अनुसार, सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि 5 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा. अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा. उन्होंने ओबीसी काउंसिल में जगह देकर दिल्ली बुलाए जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया और कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, कर्नाटक में ही रहूंगा, इसी कुर्सी पर रहूंगा. बता दें, आज हलचल तब शुरू हुई जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि शिवकुमार नवंबर में मुख्यमंत्री बनेंगे.

मैं 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा: सिद्धारमैया

पूर्व कांग्रेस सांसद एलआर शिवराम गौड़ा द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई इस टिप्पणी ने मध्यावधि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी. प्रसिद्ध दशहरा समारोह में भाग लेने मैसूर आए सिद्धारमैया ने मैसूर में संवाददाताओं से कहा कि मैं पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा. उन्होंने कहा कि हालांकि, वह दिल्ली में पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए तैयार हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, हमें उसका पालन करना होगा. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच टकराव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह काफी हद तक मौजूद है.

आलाकमान करेगा फैसला: कांग्रेस

विधानसभा में भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस का राष्ट्रगान गाने को लेकर हुए विवाद के बाद शिवकुमार अपने समर्थकों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. सिद्धारमैया अपनी ओर से बेंगलुरु में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और शिवकुमार को कड़े संकेत दे रहे हैं, जिनके पास बेंगलुरु विकास विभाग है. पूर्व कांग्रेस सांसद गौड़ा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को नवंबर तक नेतृत्व के मामले में भ्रम दूर कर देना चाहिए. गौड़ा ने कहा कि शिवकुमार के अंततः मुख्यमंत्री बनने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय आलाकमान का है. वे जानते हैं कि पार्टी को कैसे चलाना है और मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री, दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाना है. बता दें, जिन नेताओं ने नवंबर में होने वाले संभावित मंथन की अटकलों का खंडन किया है, उनमें आवास एवं वक्फ मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद और गृह मंत्री जी. परमेश्वर शामिल हैं. दोनों ने कहा कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 2.5 साल के कार्यकाल के किसी समझौते की जानकारी नहीं है. परमेश्वर ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और न ही राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने इस बारे में कुछ कहा. मुझे उनके बीच किसी आंतरिक समझौते की जानकारी नहीं है.