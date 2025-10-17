DNA: सिद्धारमैया सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया कि गुस्से में भर गए लोग, शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन?

Siddaramaiah government decides to ban RSS shakhas: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र सेवा के 100 वर्षों की यात्रा का उत्सव मना रहा है. हाल में ही RSS की राष्ट्रसेवा की एक शताब्दी के स्वर्णिम सफर को यादगार बनाने के लिए सिक्का भी जारी किया गया..लेकिन हमारे देश में ही वैचारिक कट्टरपंथियों का एक वर्ग ऐसा है जिसे आरएसएस की राष्ट्रसेवा से द्वेष है.

कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव में कहा गया है कि अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी. सार्वजनिक जगहों पर पथ संचलन या शाखा लगाने के लिए पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी.

कर्नाटक सरकार से खफा क्यों हुए लोग?

सोचिए शाखा जिसकी शुरुआत 'सदा वत्सल मातृभूमि, आपके सामने शीश झुकाता हूँ' जैसे वाक्य से होती है, ऐसे कार्यक्रम के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी. जिस संगठन का उद्देशय ही राष्ट्र प्रथम के विचार का प्रचार और हर संकट में देश के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव हो उसकी गतिविधियों को बैन करने की सोच को क्या कहा जाए. ये वैचारिक कट्टरपंथ है जो समाज में अपनी ही सोच को प्रमुख मानती है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक में ही लोग सड़क पर उतर आए हैं.

कर्नाटक में राष्ट्रवादियों ने आई लव आरएसएस अभियान शुरू किया है. लोग सड़क पर उतर कर सिद्धारमैया सरकार के राष्ट्रवाद विरोधी फैसले का विरोध कर रहे हैं. शहर-शहर आई लव आरएसएस वाले पोस्टर दिख रहे हैं. दशहरे पर RSS के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया था कि आरएसएस की एक शाखा को देखने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अनुशासन, सादगी और समानता से बहुत प्रभावित हुए थे. उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आरएसएस के रुख की प्रशंसा की थी.

राज्य में आरएसएस के 3 लाख स्वयंसेवक

कर्नाटक में प्रतिदिन आरएसएस की करीब 5 हजार शाखाएं लगती है. राज्य में आरएसएस के करीब 3 लाख सक्रिय स्वंयसेवक हैं. जैसे की हम सभी जानते हैं आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है. भारतीयता, सनातन संस्कृति का प्रचार और सेवाभाव यही आरएसएस का उद्देशय है. फिर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आरएसएस से क्या दुश्मनी है.सिद्धारमैया की सरकार आरएसएस से क्यों डरती है. क्यों कर्नाटक सरकार आरएसएस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है.

इसकी वजह है वैचारिक बैर. ये वैचारिक बैर ही है जो कांग्रेस को एक राष्ट्रवादी संगठन पर बैन लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए उकसाता है. एक सांस्कृतिक संगठन होने के कारण आरएसएस की विचारधारा के केंद्र में राष्ट्रवाद प्रथम है. वहीं राजनीतिक पार्टी होने के कारण कांग्रेस के लिए व्यावहारिकता यानी वोट की सहूलियत वाली नीतियां प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं.

पुराने नेताओं से क्यों नहीं सीख रहे सिद्धारमैया?

आरएसएस सर्व पंथ समभाव वाली विचारधारा को मानता है. वहीं कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण वाली राजनीति का आरोप लगता है. आरएसएस इतिहास के तौर पर वैदिक काल से अब तक के विकास को भारत की उपलब्धि मानता है. वहीं कांग्रेस का फोकस मध्यकाल और उसके बाद के इतिहास पर है.

इस वैचारिक विरोध के बाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आरएसएस के महत्व को स्वीकार किया. पंडित नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए संघ को आमंत्रित किया था. 1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय प्रधानमंत्री शास्त्री ने रणनीतिक बैठक में आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर को भी आमंत्रित किया था. इंदिरा गांधी ने भी 1970 में आरएसएस के विचारक वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था.

ये कांग्रेस के बड़े नेता थे. बड़े मन से उन्होंने वैचारिक विरोध के बाद भी राष्ट्रसेवा की भावना को प्राथमिकता दी. अफसोस सिद्दारमैया जैसे नेता अपनी इस विरासत को भूल गए हैं. सवाल ये है कि क्या सिद्धारमैया विरासत को भूल गए हैं, या वो आरएसएस पर सख्ती दिखाकर पार्टी हाईकमान के नजरों में चढ़ने और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

कहीं भारी न पड़ जाए आरएसएस पर फैसला?

असल में कर्नाटक के सीएम को उनके डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार से चुनौती मिलती रही है. नेतृत्व परिवर्तन की मांग होती रही है. हो सकता है कि सिद्धारमैया ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही आरएसएस के खिलाफ सख्ती दिखा रहे हो क्योंकि अगस्त में महीने में डीके शिवकुमार ने विधानसभा में आरएसएस के गान को स्वर दिया था.

ये हो सकता है कि स्वंय को डी के शिवकुमार के मुकाबले ज्यादा कांग्रेसी दिखाने के लिए सिद्धारमैया आरएसएस के खिलाफ एग्रेसिव दिखने की कोशिश कर रहे हों. लेकिन सिद्धारमैया को याद रखना चाहिए कि बागीचे पर बैन लगाने से सुगंध का प्रसार नहीं रुकता. वैसे सिद्दारमैया सरकार जो नियम बना ही है वो नियम कांग्रेस को ही भारी पड़ सकता है. क्योंकि कर्नाटक में अब सड़क पर होने वाली नमाज को भी रोकने की मांग हो रही है.

सड़कों पर नमाज रोकने की उठ रही मांग

बीजेपी विधायक बसनगौडा आर पाटिल ने सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने मांग की है कि सड़कों और सरकारी इमारतों में बिना पूर्व अनुमति के होने वाली नमाज को भी रोका जाए. बसनगौडा आर पाटिल ने कहा है कि सड़क और सरकारी इमारतों में होनेवाली नमाज से आम लोगों को परेशानी होती है.

नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं. जाहिर है अगर एक नियम के तहत पार्क में शाखा पर रोक लगाई जाएगी तो वही नियम सड़क पर होने वाली नमाज पर भी लागू होगा. ये सिद्धारमैया सरकार की ईमानदारी की परीक्षा है. अगर सड़क पर नमाज पर बैन नहीं लगता तो समझा यही जाएगा की वैचारिक विद्वेष के कारण ही सिद्धारमैया सरकार शाखा पर बैन लगा रही है.