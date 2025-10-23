'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता, 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे',' कर्नाटक CM सिद्धारमैया के बेटे के बयान से सियाची भूचाल

Siddaramaiah In Final Phase Of Political Career: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने एक बड़ा बयान देकर राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है. एमएलसी यतींद्र ने कहा कि उनके पिता सिद्धारमैया 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता के असली उत्तराधिकारी का भी नाम बता दिया है. जानें पूरी खबर.
Satish Jarkiholi As Probable Successor To Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राज्य की सियासत में हड़कंप मचा दिया. उन्होंने ऐलान किया कि उनके पिता सिद्धारमैया 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब अपनी राजनीतिक पारी के आखिरी दौर में हैं. इसके साथ ही यतींद्र ने अपने पिता सिद्धारमैया का उत्तराधिकारी का भी नाम घोषित कर दिया है. इस बयान ने कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.
पिता का आखिरी दौर?
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यतींद्र ने कहा कि उनके पिता सिद्धारमैया अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली का मार्गदर्शन करना चाहिए. एमएलसी यतींद्र ने इसके आगे कहा कि उनके पिता सिद्धारमैया 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे. राज्य के उत्तराधिकारी पर चर्चा करते हुए, यतींद्र ने ज़ोर देकर कहा कि कई राजनेता धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस विचारधारा का पालन करते हैं और कहा कि सतीश जारकीहोली को उनका नेतृत्व करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि 2028 के बाद समान सिद्धांतों वाला कोई नेता उभरना चाहिए, यह देखते हुए कि सतीश जारकीहोली उन लोगों में से हैं जो लगातार वैचारिक राजनीति में लगे रहते हैं.
सतीश जारकीहोली ले सकते हैं पिता की जगह
उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि सतीश जारकीहोली उनके पिता की जगह ले सकते हैं. यतींद्र ने कहा, "सतीश जारकीहोली में निश्चित रूप से उनकी जगह लेने की क्षमता है. मेरे पिता के राजनीति से संन्यास लेने के बाद सतीश जारकीहोली उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं जो उस पद को भरने की क्षमता रखते हैं. सतीश जारकीहोली अगले मुख्यमंत्री हैं."
बाद में बयान पर दिया स्पष्टीकरण
कप्पलागुड्डी के एमएलसी यतींद्र ने बाद में अपने बयान को स्पष्ट किया कि उनका बयान मुख्यमंत्री बदलने के बारे में नहीं था, बल्कि मज़बूत विचारधारा वाले नेताओं को आगे बढ़ाने के बारे में था.
यतींद्र ने कहा, "नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है. पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई. सभी विधायक और आलाकमान मिलकर फ़ैसला लेंगे. फ़िलहाल मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं है."
नहीं बदला जाएगा कर्नाटक का सीएम
इससे पहले, तुमकुर में यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा था कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर पाँच साल पूरे करेंगे.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "ऐसी चर्चा है कि बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा. यह सब झूठ है. अगर कोई बदलाव होता है, तो पार्टी आलाकमान और विधायक इसका फैसला लेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धारमैया पांच साल पूरे करेंगे."
