Advertisement
trendingNow12971942
Hindi Newsदेश

'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता, 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे',' कर्नाटक CM सिद्धारमैया के बेटे के बयान से सियाची भूचाल

Siddaramaiah In Final Phase Of Political Career: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने एक बड़ा बयान देकर राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है. एमएलसी यतींद्र ने कहा कि उनके पिता सिद्धारमैया 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता के असली उत्तराधिकारी का भी नाम बता दिया है. जानें पूरी खबर.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 23, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता, 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे',' कर्नाटक CM सिद्धारमैया के बेटे के बयान से सियाची भूचाल

Satish Jarkiholi As Probable Successor To Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राज्य की सियासत में हड़कंप मचा दिया. उन्होंने ऐलान किया कि उनके पिता सिद्धारमैया 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब अपनी राजनीतिक पारी के आखिरी दौर में हैं. इसके साथ ही यतींद्र ने अपने पिता सिद्धारमैया का उत्तराधिकारी का भी नाम घोषित कर दिया है. इस बयान ने कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. 

पिता का आखिरी दौर?
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यतींद्र ने कहा कि उनके पिता सिद्धारमैया अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली का मार्गदर्शन करना चाहिए. एमएलसी यतींद्र ने इसके आगे कहा कि उनके पिता सिद्धारमैया 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे. राज्य के उत्तराधिकारी पर चर्चा करते हुए, यतींद्र ने ज़ोर देकर कहा कि कई राजनेता धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस विचारधारा का पालन करते हैं और कहा कि सतीश जारकीहोली को उनका नेतृत्व करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि 2028 के बाद समान सिद्धांतों वाला कोई नेता उभरना चाहिए, यह देखते हुए कि सतीश जारकीहोली उन लोगों में से हैं जो लगातार वैचारिक राजनीति में लगे रहते हैं.

सतीश जारकीहोली ले सकते हैं पिता की जगह
उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि सतीश जारकीहोली उनके पिता की जगह ले सकते हैं. यतींद्र ने कहा, "सतीश जारकीहोली में निश्चित रूप से उनकी जगह लेने की क्षमता है. मेरे पिता के राजनीति से संन्यास लेने के बाद सतीश जारकीहोली उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं जो उस पद को भरने की क्षमता रखते हैं. सतीश जारकीहोली अगले मुख्यमंत्री हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

बाद में बयान पर दिया स्पष्टीकरण
कप्पलागुड्डी के एमएलसी यतींद्र ने बाद में अपने बयान को स्पष्ट किया कि उनका बयान मुख्यमंत्री बदलने के बारे में नहीं था, बल्कि मज़बूत विचारधारा वाले नेताओं को आगे बढ़ाने के बारे में था.
यतींद्र ने कहा, "नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है. पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई. सभी विधायक और आलाकमान मिलकर फ़ैसला लेंगे. फ़िलहाल मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं है."
नहीं बदला जाएगा कर्नाटक का सीएम
इससे पहले, तुमकुर में यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा था कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर पाँच साल पूरे करेंगे.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "ऐसी चर्चा है कि बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा. यह सब झूठ है. अगर कोई बदलाव होता है, तो पार्टी आलाकमान और विधायक इसका फैसला लेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धारमैया पांच साल पूरे करेंगे." 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Siddaramaiah

Trending news

कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड