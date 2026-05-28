Siddaramaiah News: सिद्धारमैया जो कहते हैं वो करते नहीं... आलाकमान का कौन सा ऑफर ठुकरा दिया, जिसने पैदा किया सस्पेंस!

CM of Karnataka: कर्नाटक में आखिरकार सत्ता परिवर्तन हो ही गया. सिद्धारमैया ने ना-नुकुर करने के बाद 'राजगद्दी' डीके शिवकुमार को मई 2028 तक के लिए आज सौंप दी. तकरीबन 8 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धारमैया चिपके हुए थे. पिछले 3 दिनों से कर्नाटक में जो कुछ हुआ, उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई. हाईकमान का फरमान इस बार सिद्धा टाल नहीं सके. कुर्सी तो उन्होंने सौंप दी, लेकिन हाईकमान की एक बात उन्होंने नहीं मानी. राज्यसभा का ऑफर ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की राजनीति में ही 'एक्टिव' रहेंगे. सिद्धा की यही 'एक्टिवनेस' कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं 'वीकनेस' न बन जाए!

जो होता है, वो सिद्धा कहते नहीं

कर्नाटक में काफी दिनों से सीएम पद को लेकर इतनी उथल-पुथल मची थी कि सिद्धा और डीके, दोनों ही खेमों की तनातनी साफ नजर आने लगी. पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम पर ही नजर डालें तो चीजें साफ हो जाती हैं. 26 मई को दोनों नेताओं को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया. सिद्धा मीडिया से बात करने से बचने नजर आए. दिल्ली क्यों जा रहे? इस सवाल पर बस इतना ही कहा कि मुझे नहीं पता क्यों बुलाया जा रहा? लेकिन संदेश साफ था. कई घंटे की मैराथन बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल दोनों नेताओं के साथ मीडिया के सामने आए. तब उन्होंने साफ कहा ये मीटिंग सीएम बदलने पर नहीं बुलाई गई. मीटिंग में अगले विधानसभा चुनाव की रणीनीति पर चर्चा की गई. इसके अलावा राज्यसभा चुनाव पर भी बात हुई. यानी, सत्ता हस्तांतरण जैसी कोई बात नहीं कबूली गई. लेकिन, रात होते-होते खबरें छनकर आने लगीं कि सिद्धा गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं.

पिछले साल दिसंबर में भी नहीं निकला था रास्ता

सिद्धारमैया को कुर्सी से हटाना इतना आसान भी नहीं था. राज्य में चुनाव जीतने के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में सत्ता संघर्ष चल रहा था. काफी खींचतान के बाद सिद्धा सीएम की कुर्सी पर बैठ सके. डीके 'खून का घूंट' पीकर रह गए. तय हुआ कि दोनों ही नेता ढाई-ढाई साल के लिए सीएम रहेंगे. पहला मौका सिद्धा को मिला. ढाई साल पूरा होने के बाद डीके को उम्मीद थी कि अब सिद्धा हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तनातनी फिर से तेज हो गई. दिल्ली तक दौड़ लगाई गई. दिसंबर 2025 में एक बार फिर हाईकमान ने बैठक की. लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला. सिद्धा अड़े थे.

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कांग्रेस के पास था प्लान-B

इससे पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया को हटाने या कह सकते हैं कि मनाने के लिए कई रास्ते देखे जा रहे थे. पहला- सिद्धारमैया खुद ही डीके को सीएम की कुर्सी सौंप दें. दूसरा- सिद्धा को ये कार्यकाल पूरा करने दिया जाए. इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डीके को कुछ समय और इंतजार करने को कहा जाए. तीसरा- सिद्धा को राज्यसभा का ऑफर दिया जाए. और चौथा- इन दोनों कद्दावर नेताओं की जगह पर कोई तीसरा चेहरा लाया जाए. इस तीसरे चेहरे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा सबसे मजबूत था, क्योंकि वे खुद कर्नाटक के ही हैं. उनके नाम पर किसी को दिक्कत नहीं होगी. खड़गे को सीएम बनाने पर एक बड़ा संदेश ये भी जाता कि कांग्रेस ने एक दलित को सीएम बनाया.

सिद्धा की बातें क्यों संदेह पैदा करती हैं?

इस बार हाईकमान पहले से ज्यादा टाइट हुआ. बताया जा रहा कि सिद्धा को राज्यसभा का ऑफर देने की तैयारी थी. लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया. सिद्धा ने साफ कहा कि उन्हें दिल्ली की राजनीति पसंद नहीं. वे कर्नाटक की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे. सिद्धा की यही बात संदेह पैदा करती है. सिद्धारमैया 2005 में जेडीएस से अलग होकर 2006 में कांग्रेस में शामिल हुए थे. उसके बाद से वे पार्टी में लगातार भरोसा जीतते गए.

सोनिया-राहुल के प्रति जताया आभार

आज इस्तीफे के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्यार दिया. 2013 से लेकर आज तक मेरे साथ काम करने वाले मेरे सहयोगियों ने मेरे प्रति हर तरह का समर्थन, सहयोग और प्यार दिखाया है. मैं उनका दोस्त हूं. मैं एक गांव से आता हूं. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं MLA, मंत्री या मुख्यमंत्री बनूंगा. मैं तो इत्तेफ़ाक से राजनीति में आ गया, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था. सिद्धारमैया ने कहा कि हाई कमान के कहने के बाद मैंने आज अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है. मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया.

क्या अलग रास्ता बनाएंगे सिद्धा?

हालांकि इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस एक परिवार की तरह एकजुट रहेगी. लेकिन उनके तेवर देख कर उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा. सिद्धारमैया जो कहते हैं, वो करते नहीं. ऐसा उनके पिछले बयानों को देखकर समझा जा सकता है. ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि सिद्धा कुर्सी से हटने पर अब क्या पार्टी हाईकमान की बातों पर अमल करेंगे या फिर अपने लिए अलग रास्ता बनाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए नई बात भी नहीं होगी.

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कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है

इतिहास बताता है कि कांग्रेस को ऐसे कई झटके लगे हैं. जैसे- शरद पवार ने सोनिया गांधी से बगावत कर 1999 में अपनी अलग पार्टी बनाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ममता बनर्जी ने भी 1998 कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने भी 2011 में YSR कांग्रेस पार्टी बनाकर अलग राह चुनी. सिद्धा का मामला इन नेताओं से थोड़ा अलग इसलिए है कि उन्होंने बेमन से ही सही, लेकिन हाईकमान की बात मानते हुए न सिर्फ डीके को सीएम पद सौंपा, बल्कि प्रस्तावक भी बने, बिलकुल 'बीजेपी स्टाइल' में.

