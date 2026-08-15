/सिद्धारमैया लाए प्रस्ताव, DK शिवकुमार ने दी कानूनी शक्ल... कर्नाटक कांग्रेस के इस दांव का BJP-RSS पर कितना असर

BL Santhosh on Karnataka Congress: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की BJP और RSS के साथ वैचारिक गतिरोध एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अगुवाई में कांग्रेस ने आरएसएस को घेरने की एक सोची-समझी रणनीति तैयार की है. इस रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से लाए गए प्रस्ताव को अब मौजूदा सीएम डी.के. शिवकुमार ने कानूनी शक्ल दे दी है. जिससे राज्य की राजनीति में नया उबाल आ गया है. आइए, आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
असल में प्रदेश सरकार के मंत्री और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने आरएसएस कीी स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं. प्रियांक खरगे ने सवाल उठाया था कि किसी भी बड़े सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए. ऐसे में आज तक RSS का औपचारिक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उसके वित्तीय कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्टर क्यों नहीं किया जाना चाहिए.
कांग्रेस के इस राजनीतिक दांव पर अब बीजेपी के संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने तीखा पलटवार किया है. संघ की प्रकृति और उसकी कार्यशैली का बचाव करते संतोष ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान किसी कानूनी रजिस्ट्रेशन के कागज से नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास और उसके द्वारा समाजहित में किए जा रहे कार्यों से होती है.
उन्होंने कहा कि आरएसएस पहले भी रजिस्टर्ड नहीं था और आज भी नहीं है. संघ एक अनौपचारिक और सामाजिक संगठन के रूप में काम करता है, जिसकी स्वीकार्यता जन-जन में है.
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी संघ के प्रभाव, उसके आय-व्यय और कार्यशैली को लेकर मुद्दा खड़ा किया था. उन्होंने कहा था कि जब आरएसएस कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वह लोगों से चंदा किस आधार पर ले सकती है. अब प्रियांक खरगे और सिद्धारमैया के बाद मौजूदा सीएम डी.के. शिवकुमार ने आरएसएस को घेरने के लिए कानूनी जामा पहनाने का प्रयास शुरू कर दिया है. इस फ्रेमवर्क का मकसद राज्य के प्रशासनिक दायरे में यह जांचना है कि कोई गैर-पंजीकृत संगठन किस हद तक सार्वजनिक परिसरों का इस्तेमाल करके गतिविधियां चला सकते हैं.
कांग्रेस के इस दांव का बीजेपी और आरएसएस पर गहरा असर पड़ रहा है. कांग्रेस की कोशिश है कि आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे और फंड को लेकर सवाल उठाकर अपने सेक्युलर वोट बैंक को एकजुट रखे. वहीं बीजेपी और संघ के नेताओं ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है. बीजेपी इसे बहुसंख्यक वर्ग और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला बताकर अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को अधिक सक्रिय करने में जुट गई है.
माना जा रहा है कि अगर कर्नाटक सरकार किसी भी स्तर पर नियम या प्रशासनिक आदेश लाकर गैर-पंजीकृत संगठनों पर कोई सीमा तय करती है, तो यह जुबानी जंग कानूनी लड़ाई में बदल सकती है. हालांकि, आरएसएस पहले भी कई मौकों पर ऐसे हमलों और प्रतिबंधों का सामना कर चुका है. इसलिए संघ पर कर्नाटक सरकार की इस कार्रवाई का खास असर होने की संभावना कम ही मानी जा रही है.