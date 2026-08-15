Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सिद्धारमैया लाए प्रस्ताव, DK शिवकुमार ने दी कानूनी शक्ल... कर्नाटक कांग्रेस के इस दांव का BJP-RSS पर कितना असर

सिद्धारमैया लाए प्रस्ताव, DK शिवकुमार ने दी कानूनी शक्ल... कर्नाटक कांग्रेस के इस दांव का BJP-RSS पर कितना असर

Karnataka Congress vs. RSS News: बीजेपी और आरएसएस को घेरने के लिए पूर्व सीएम सिद्धारमैया कानूनी प्रस्ताव लाए थे, जिसे अब मौजूदा सीएम DK शिवकुमार कानूनी शक्ल देने जा रहा हैं. सवाल है कि कर्नाटक कांग्रेस के इस दांव का BJP-RSS पर कितना असर होगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:57 PM IST
सिद्धारमैया लाए प्रस्ताव, DK शिवकुमार ने दी कानूनी शक्ल... कर्नाटक कांग्रेस के इस दांव का BJP-RSS पर कितना असर

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पडिक्कल ने किया सौरव गांगुली जैसा कारनामा, 24 साल बाद भारतीय क्रिकेट में हुआ ऐसा
2
3
4
5