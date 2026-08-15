/सिद्धारमैया लाए प्रस्ताव, DK शिवकुमार ने दी कानूनी शक्ल... कर्नाटक कांग्रेस के इस दांव का BJP-RSS पर कितना असर

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी संघ के प्रभाव, उसके आय-व्यय और कार्यशैली को लेकर मुद्दा खड़ा किया था. उन्होंने कहा था कि जब आरएसएस कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वह लोगों से चंदा किस आधार पर ले सकती है. अब प्रियांक खरगे और सिद्धारमैया के बाद मौजूदा सीएम डी.के. शिवकुमार ने आरएसएस को घेरने के लिए कानूनी जामा पहनाने का प्रयास शुरू कर दिया है. इस फ्रेमवर्क का मकसद राज्य के प्रशासनिक दायरे में यह जांचना है कि कोई गैर-पंजीकृत संगठन किस हद तक सार्वजनिक परिसरों का इस्तेमाल करके गतिविधियां चला सकते हैं.