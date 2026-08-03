/सिद्धि विनायक मंदिर में दान चोरी में निकला उद्धव गुट की शिवसेना का कनेक्शन, 9 कर्मचारी गिरफ्तार

मतलब साफ है. मंदिर में दान चोरी हुई. ट्रस्ट खुद ये मान रहा है, लेकिन कितनी रकम चोरी हुई, इस बारे में अभी अनुमान लगाया जा रहा है. इसीलिए ट्रस्ट ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है. मंदिर से करोड़ों की चोरी की आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि चोरी पकड़े जाने से पहले मंदिर की दान से होने वाली साप्ताहिक कमाई 50 लाख रुपये से कम थी, लेकिन बाद में यह कलेक्शन बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया. इसीलिए ट्रस्ट को लगता है कि मंदिर से करोड़ों का दान चोरी हुआ है, जिसकी बड़ी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए. फिलहाल मंदिर को मिलने वाले दान की ऑडिट रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद मंदिर में चंदा चोरी से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. हाल ही में MNS चीफ राज ठाकरे ने मंदिर से सलाना 18 करोड़ की दान चोरी का मुद्दा उठाते हुए एक लेटर का जिक्र किया था, जिसे मंदिर ट्रस्ट ने एकनाथ शिंदे को भेजा. इस लेटर में 18 करोड़ के दान चोरी की आशंका जाहिर की गई थी.