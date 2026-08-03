/सिद्धि विनायक मंदिर में दान चोरी में निकला उद्धव गुट की शिवसेना का कनेक्शन, 9 कर्मचारी गिरफ्तार

मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर से भी दान चोरी का मामला सामने आया है. सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदिर में हुई दान चोरी पर बड़े खुलासे किए. सिद्धि विनायक मंदिर पर सिर्फ मुंबईकरों की नहीं, पूरे देश की आस्था है. यहां चंदा चोरी के आरोपों से बप्पा के भक्त भी निराश हैं. आज सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने दान चोरी से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारियां दी हैं. सरवणकर के मुताबिक मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की दानपेटी से चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने खुद इसकी जांच शुरू कराई. इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के तत्कालीन अधिकारी विश्वास नांगरे पाटिल के सहयोग से जांच आगे बढ़ी.
दानपेटी में गड़बड़ी की आशंका के बाद ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और सीसीटीवी कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को बदला. नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद दानपेटी से चोरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान हुई. पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र पेंडुरकर समेत कुल 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जो नौ दिन तक जेल में रहे. इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.
सरवणकर ने दावा किया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति विशाखा राउत के कहने पर हुई थी. विशाखा राउत बीएमसी की पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी की नेता हैं. यानी मौजूदा ट्रस्ट कह रहा है कि दान चोरी के अधिकांश आरोपी उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की सिफारिश पर नौकरी में रखे गए थे. नए आरोपों पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन आरोपों के बाद ये मामला दान चोरी के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया है.
#DNAमित्रों | गणपति बप्पा के दरबार में..चोरी कैसे हुई?
सिद्धिविनायक मंदिर में कितने 'चढ़ावा चोर'?#DNA #DNAWithRahulSinha #Mumbai #SiddhivinayakTemple @rahulsinhatv pic.twitter.com/PwancKSylD
— Zee News (@ZeeNews) August 3, 2026
सिद्धि विनायक मंदिर में सिर्फ दान चोरी नहीं की जा रही थी. मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं. इस दौरान पैसे लेकर दर्शन करवाने का खेल भी चल रहा था. ट्रस्ट ने बताया कि गूगल पे के जरिए पैसे लेकर विशेष दर्शन कराने वाले 19 कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई. दर्शन के नाम पर पैसे लेने वाले स्टॉल संचालकों पर भी कार्रवाई की गई. ट्रस्ट की शिकायत के बाद कुल 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. अब ट्रस्ट दान चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.
मतलब साफ है. मंदिर में दान चोरी हुई. ट्रस्ट खुद ये मान रहा है, लेकिन कितनी रकम चोरी हुई, इस बारे में अभी अनुमान लगाया जा रहा है. इसीलिए ट्रस्ट ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है. मंदिर से करोड़ों की चोरी की आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि चोरी पकड़े जाने से पहले मंदिर की दान से होने वाली साप्ताहिक कमाई 50 लाख रुपये से कम थी, लेकिन बाद में यह कलेक्शन बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया. इसीलिए ट्रस्ट को लगता है कि मंदिर से करोड़ों का दान चोरी हुआ है, जिसकी बड़ी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए. फिलहाल मंदिर को मिलने वाले दान की ऑडिट रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद मंदिर में चंदा चोरी से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. हाल ही में MNS चीफ राज ठाकरे ने मंदिर से सलाना 18 करोड़ की दान चोरी का मुद्दा उठाते हुए एक लेटर का जिक्र किया था, जिसे मंदिर ट्रस्ट ने एकनाथ शिंदे को भेजा. इस लेटर में 18 करोड़ के दान चोरी की आशंका जाहिर की गई थी.