/दान पेटियों से रोज निकलता रहा कैश! सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की चोरी? राज ठाकरे के दावे के बाद सरकार ने मांगी रिपोर्ट

Siddhivinayak Temple Donation Theft Row: देश के सबसे अमीर और प्रसिद्ध धर्मस्थलों में शुमार मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मंदिर के दान बॉक्स से हर साल 18 करोड़ रुपये चोरी होने का सनसनीखेज आरोप लगाए जाने के बाद, महाराष्ट्र विधि एवं न्याय विभाग ने ट्रस्ट से एक विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट तलब की है. इस बड़े मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं राज्य सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
पूरे विवाद की शुरुआत 1 अगस्त को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (MNVS) के 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान हुई. मंच से बोलते हुए राज ठाकरे ने दावा किया कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया गया है कि सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल लगभग 18 करोड़ रुपये का दान निकाला जा रहा है. राज ठाकरे के इस बयान के सामने आते ही महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया.
MNS प्रमुख के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि डिप्टी सीएम को ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया था. ट्रस्टी राहुल लोंधे ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि विधि एवं न्याय विभाग ने ट्रस्ट प्रशासन से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही राज्य सरकार आगे की कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई तय करेगी. वहीं, ट्रस्ट के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सदा सरवणकर ने बताया कि दान संग्रह में गड़बड़ी का पता सबसे पहले खुद ट्रस्टियों को ही चला था. उन्होंने कहा कि हमने मई 2026 में ही विधि एवं न्याय विभाग से संपर्क कर पूरे दान का स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की थी. मैंने खुद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और उसके प्रमुख विश्वास नांगरे पाटिल से शिकायत की थी, जिसके बाद मंदिर में जांच अधिकारियों को तैनात किया गया था.
मंदिर में चोरी का यह कथित मामला पहली बार 20 मार्च को तब सामने आया, जब अधिकारियों को एक छोटे दान पत्र (Donation Box) से नकदी गायब मिली. शुरुआत में दादर पुलिस स्टेशन में ₹10000 की चोरी की FIR दर्ज की गई थी. हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹80000 बरामद किए. जब जांच अधिकारियों ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई. फुटेज में कुछ लोग लगातार 10 दिनों तक छोटे डोनेशन बॉक्स से बार-बार कैश निकालते हुए रंगे हाथों कैद हुए.
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मंदिर के एक कर्मचारी राजेंद्र पेंडुरकर को सबसे पहले गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर मार्च महीने में आठ और आरोपियों को धर दबोचा गया. इस पूरी कार्रवाई पर राजनीतिक रंग चढ़ाते हुए ट्रस्ट अध्यक्ष सदा सरवणकर ने गंभीर आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के संबंध 'शिवसेना (UBT)' से हैं. हालांकि, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) ने इस आरोप पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. फिलहाल दादर पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र (Charge-sheet) दाखिल कर दिया है और सभी आरोपी अदालत से जमानत पर बाहर हैं. सरकार की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कई और बड़े नामों पर गाज गिर सकती है.