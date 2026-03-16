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मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?

 मिडिल ईस्ट में जंग के बादल फिलहाल थमने के आसार नहीं हैं. वहां जितना गोला-बारूद बरस रहा है, उससे ज्यादा अफरातफरी का आलम अपने देश में है. जंग को दो पखवाड़े गुजर चुके हैं और जितने ज्ञानी लोगों की राय थी सब औंधे मुंह गिर चुकी है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:03 PM IST
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LPG सिलेंडर
LPG सिलेंडर

अबयज खान, नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जंग के बादल फिलहाल थमने के आसार नहीं हैं. वहां जितना गोला-बारूद बरस रहा है, उससे ज्यादा अफरातफरी का आलम अपने देश में है. जंग को दो पखवाड़े गुजर चुके हैं और जितने ज्ञानी लोगों की राय थी सब औंधे मुंह गिर चुकी है. सारे कयासों से उलट महायुद्ध हर दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है. इस जंग का सीधा असर दुनियाभर की इकोनॉमी के साथ आम लोगों पर भी पड़ रहा है.

एलपीजी का ताजा संकट इसका बड़ा उदाहरण है. दिल्ली से लेकर देवघर तक लोगों की लंबी कतारें हैं, उनके एक हाथ में सिलेंडर है और दूसरे हाथ में गैस की पास बुक है. सबकी इच्छा है कि एक अदद सिलेंडर मिल जाए. बस इसी चक्कर में लोगों की सुबह से शाम निकल जा रही है. काम-धंधे चौपट हैं. जरूरी काम छोड़कर लोग कतारों में लगे हैं. हालात इतने बदतर हुए कि कई जगहों से लाइन में खड़े कुछ लोगों की मौत की खबरें भी आईं. 

हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि कतारें लगने की एक बड़ी वजह जमाखोरी है. कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने की नीयत से साजिश की है, जिसकी वजह से बिना सच जाने लोग लाइनों में लग गए हैं, जबकि हकीकत में एलपीजी का कोई संकट ही नहीं है. सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है. लोग अगर नियमों का ख्याल रखें तो हर कस्टमर को सिलेंडर मिलेगा. 

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लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है. सवाल ये है कि 

1-जब कोई संकट ही नहीं है, तो सरकार बार बार एलपीजी बुकिंग के नियम क्यूं बदल रही है? 

2- शहरी इलाकों में 25 दिन के बाद ग्रामीण इलाकों में नियम बदलकर 45 दिन क्यों कर दिया गया?

3- सरकार लोगों को एलपीजी की जगह दूसरे विकल्प इस्तेमाल करने की सलाह क्यों दे रही है?

4- एलपीजी की जगह इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करने की सलाह क्यों दी गई? जबकि देश में हर परिवार की हालत इंडक्शन खरीदने लायक नहीं है.

5- सरकार की तरफ से लोगों को एलपीजी के बजाय पीएनजी कनेक्शन लेने की सलाह क्यों दी जा रही है? जबकि पीएनजी कनेक्शन सिर्फ वही ले सकता है जिसके घर तक पीएनजी का नेटवर्क हो. जाहिर है ये सिर्फ शहरी इलाकों में ही मुमकिन है. 

6- एलपीजी संकट नहीं था तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर सख्ती क्यों की गई? जिसका नतीजा ये हुआ कि कई शहरों में या तो होटलों पर ताले पड़ गए या खाने-पीने की चीजें महंगी हो गईं. शादियों के इस सीजन में कई लोगों का पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया. देश में ये मैसेज भी चला गया कि एलपीजी का बड़ा संकट है, जिसे कहीं न कहीं छुपाया जा रहा है. 

7- सरकार बार बार कह रही है कि पैनिक बुकिंग की वजह से अफरातफरी मची है, जिसके बाद देश भर में कतारें लगी हैं, सवाल ये है कि पैनिक की नौबत आयी ही क्यों? 

8- अगर एलपीजी का कोई संकट ही नहीं है तो केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर केरोसिन बांटने का विकल्प क्यूं तलाश रही है? जबकि शहरी इलाकों में इसका कोई मतलब नहीं है. 

मुद्दे की बात ये है कि जिस देश में 35 करोड़ से ज्यादा एलपीजी ग्राहक हों, जिस देश में शहरी क्षेत्र पूरी तरह एलपीजी पर ही निर्भर हो, जो देश अपनी एलपीजी खपत का 60 फीसदी हिस्सा आयात करता हो, वहां इस तरह के नियम, गाइडलाइन और बार बार बदलती एडवाईजरी से पैनिक तो फैलेगा ही और कुछ लोग कोविड की तरह आपदा में अवसर तलाश करेंगे जैसे इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो ही चुका है और एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है.

हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो आज सरकार ने ये मान भी लिया कि हालात कुछ चिंताजनक हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में गैस की स्थिति फिलहाल चिंताजनक जरूर है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. जब पैनिक ही नहीं है तो इस तरह के बयान का क्या मतलब है? 

लेकिन देश के लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो इतना परेशान होने के बाद भी सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, शायद एलपीजी पर उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिले और इन कतारों से उन्हें मुक्ति मिल जाए. क्यूंकि उम्मीदों का एक 'शिवालिक' आ चुका है, लेकिन इससे कितने लोगों को राहत मिलेगी ये दूर की कौड़ी है.

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