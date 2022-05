Sidhu Moose Wala: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ मिनट पहले का Video आया सामने, CCTV में दिखा कुछ ऐसा

CCTV footage of Sidhu Moose Wala SUV: पंजाब के मानसा जिले में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना पंजाब सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद यह घटना हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे आपसी दुश्मनी का मामला बता रही है. इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मूसेवाला की एसयूवी नजर आ रही है.

सीसीटीवी फुटेज में सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की एसयूवी एक रास्ते से गुजरती दिख रही है और बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनकी हत्या से कुछ मिनट पहले का है. वीडियो में 2 कारें मूसेवाला की एसयूवी का पीछा करती दिख रही हैं. इसके बाद वीडियो में एक सफेद रंग की बोलेरो भी जाती नजर आ रही है.

#WATCH | Punjab: A CCTV video shows two cars trailing Sidhu Moose Wala's vehicle moments before he was shot dead in Mansa district. pic.twitter.com/SsJag33XHb

— ANI (@ANI) May 30, 2022