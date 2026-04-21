पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार; सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर का आया नाम

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही गैंगस्टरों पर वार मुहिम के तहत खन्ना पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है. जबरन वसूली, धमकियां देने और एक व्यापारी पर गोलियां चलाने वाले खतरनाक गिरोह के 4 और सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न केवल बड़ी वारदात का खुलासा किया है, बल्कि अपराधियों को कड़ा संदेश भी दिया है. इससे इलाके में सुरक्षा का माहौल बना है और लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है.

अपराध के खिलाफ सख्त कदम

यह कार्रवाई SSP डॉ. दर्पण आहलूवालिया की प्रभावी और सख्त नेतृत्व में की गई. उनकी अगुवाई में खन्ना पुलिस लगातार अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और गैंगस्टर तत्वों पर नकेल कस रही है. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के तहत की गई. एसपी (डी) पवनजीत सिंह और डीएसपी (डी) मोहित कुमार सिंगला की अगुवाई में सीआईए स्टाफ, थाना पायल, दोराहा और नारकोटिक्स सेल की टीमों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से इस केस को सुलझाया.

पुलिस को देख भागने लगा संदिग्ध

एसएसपी डॉ. दर्पण आहलूवालिया ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 को पायल की दाना मंडी में एक व्यापारी की आढ़त की दुकान पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस टीम जब संगम पैलेस के पास पहुंची तो एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. पुलिस को देखते ही वह भागने लगा और एक खाली इमारत की पहली मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया. पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम उमेश कुमार उर्फ छागा निवासी साहनेवाल, जिला लुधियाना बताया.

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विदेश में बैठ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया

पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 14 अप्रैल को उसने अपने साथी गौरव उर्फ गोला निवासी अमृतसर के साथ मिलकर दाना मंडी पायल में आढ़ती की दुकान पर फायरिंग की थी. इसके बाद उसे केस में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया गया. आगे की पूछताछ में सामने आया कि शगनप्रीत सिंह और जगप्रीत सिंह, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इस गिरोह के मुख्य संचालक हैं. इनके परिवार के सदस्य यहां बैठकर उन्हें जानकारी देते थे और यह गैंगस्टर डोनी बल्ल के साथ मिलकर फिरौती और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे.

वारदात से पहले की रेकी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले पूरी रेकी की थी. इस काम में गुरविंदर सिंह उर्फ गोल्डी और गौरव उर्फ गोला ने अहम भूमिका निभाई. रेकी के दौरान गोल्डी ने अपनी कार का इस्तेमाल किया. वारदात से पहले सभी आरोपी साहनेवाल में इकट्ठा हुए और शगनप्रीत से फोन पर बातचीत की. इसके बाद योजना के तहत दाना मंडी पायल में फायरिंग की गई. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ जारी है. मामले में और बड़े खुलासों की संभावना है. इस केस में शगनप्रीत के पिता सौदागर सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं पुलिस

खन्ना पुलिस की इस कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है. लोगों का कहना है कि एसएसपी डॉ. दर्पण आहलूवालिया की अगुवाई में पुलिस ने अपराधियों में डर पैदा किया है और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है. SSP ने कहा कि खन्ना पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं और 'गैंगस्टरों पर वार' मुहिम को और तेज किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धमकी की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.