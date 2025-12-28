Advertisement
trendingNow13056615
Hindi Newsदेशबांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; इल्तिजा के बाद महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा

बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; इल्तिजा के बाद महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा

Mehbooba Mufti latest news: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साधने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने देश के खिलाफ जहर उगला है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब लिंचिस्तान बनता जा रहा है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; इल्तिजा के बाद महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा

Mehbooba Mufti Lynchistan statement news: अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए चर्चित जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती में विवादित बयान देने की होड़ लगी हुई है. पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही महबूबा से अब तक कुछ बोलते हुए नहीं बना है. लेकिन अपने मूल देश यानी भारत के खिलाफ जहर उगलने में उन्होंने कोई देर नहीं की है. बेटी इल्तिजा के बाद मां महबूबा मुफ्ती ने भी विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा है.

मुल्क के हालात खराब- महबूबा मुफ्ती

महबूबा ने कहा, मुल्क में इस वक्त जो माहौल हैं, वो बहुत खराब है. आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारे कुछ हिंदू भाई लिंच किए गए. इसके बाद से पूरे मुल्क में शोर उठा है लेकिन जिस वक़्त हमारे मुल्क में लिंच किए जाते हैं. तब ऐसी कोई आवाज नहीं उठती.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व सीएम ने आगे कहा, 'इखलाक से शुरू हुआ सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, कल ही उड़ीसा में एक को लिंच किया गया उसके कान की काटे गए मारा पीटा गया. यह ना सिर्फ हमारे लिए जीवन दुश्वार बना रहा है बल्कि मुल्क के सेक्युलर ताने-बाने को तबाह कर रहा है.' 

'गांधी का मुल्क बन रहा लिंचिस्तान'

महबूबा यही नहीं रुकीं. उन्होंने आगे कहा, 'जो गांधी का मुल्क है वह लिंचिस्तान बन रहा है. जो गांधी ने मुल्क बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था. वह अब लिनचिस्तान का रूप ले रहा है. यह गोडसे का मुल्क बन रहा है. हम चाहते हैं कि देश का सेक्युलर ताना बाना ना बिखरे. हिंदू मुसलमान जैसे पहले कहते रहते थे, अब भी रहें. इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर है जहां लोग खास कर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं.'

जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात को खुली जेल बताते हुए महबूबा बोलीं, '2019 के जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने हैं कि लोग बात नहीं कर सकते हैं. खासकर नौजवान लोगों का दम घुट रहा है.'

'फ्रूट उद्योग पर मंडरा रहा बड़ा खतरा'

प्रदेश के फल उद्योग को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बोलीं, फ्रूट उद्योग पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है. बाहर से सस्ता सेब आ रहा है. फिर चाहे वह अमरीका से आए या चिली से. ऐसे में जम्मू कश्मीर का फल उद्योग कहां जाएगा. 

नौजवानों की बेरोजगारी का दुखड़ा रोते हुए महबूबा ने कहा,'प्रदेश में पर्यटन खत्म हो गया है. नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है. जो आरक्षण है उसमें ओपन मेरिट वालों को बहुत ख़तरा है. बाहर के जेलों में हमारे नौजवान बंद हैं. जिनके लिए मैंने PIL भी की थी. बिजली फीस इतना ज्यादा है कि लोगों की कमर टूट गई है.महंगाई बहुत बढ़ रही है इसलिए हमने यहां प्लेटफॉर्म दिया है जहां लोग खुलकर बात कर सकेंगे.' 

'शांतिपूर्ण विरोध की नहीं है इजाजत'

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अगर कोई शांतिपूर्ण विरोध करना चाहता है तो उसे क्यों नहीं करने दिया जाता है? उसे रोका जाता है? आज इल्तिजा को रोका गया वाहिद पारा को रोका गया आगा रूहुल्ला को रोका गया है. इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि नौजवानों को ना पीछे धकेले वह एक प्रेशर कुकर बन जाता है. जब वह फट जाता है तो सब का नुकसान होता है.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी ने एक नया पब्लिक आउटरीच का मंच तयार किया है. इसका नाम  कथ बाथ यानी (बात-चीत) है. इसके तहत पीडीपी नेता जगह जगह जाकर लोगों से बातकर उनकी समस्याएं सुनते हैं. अब तक श्रीनगर जम्मू और अनंतनाग में यह कार्यक्रम किया जा चुका है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Mehbooba Muftiiltija mufti

Trending news

बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी