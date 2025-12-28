बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; इल्तिजा के बाद महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा

Mehbooba Mufti Lynchistan statement news: अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए चर्चित जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती में विवादित बयान देने की होड़ लगी हुई है. पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही महबूबा से अब तक कुछ बोलते हुए नहीं बना है. लेकिन अपने मूल देश यानी भारत के खिलाफ जहर उगलने में उन्होंने कोई देर नहीं की है. बेटी इल्तिजा के बाद मां महबूबा मुफ्ती ने भी विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा है.

मुल्क के हालात खराब- महबूबा मुफ्ती

महबूबा ने कहा, मुल्क में इस वक्त जो माहौल हैं, वो बहुत खराब है. आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारे कुछ हिंदू भाई लिंच किए गए. इसके बाद से पूरे मुल्क में शोर उठा है लेकिन जिस वक़्त हमारे मुल्क में लिंच किए जाते हैं. तब ऐसी कोई आवाज नहीं उठती.

पूर्व सीएम ने आगे कहा, 'इखलाक से शुरू हुआ सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, कल ही उड़ीसा में एक को लिंच किया गया उसके कान की काटे गए मारा पीटा गया. यह ना सिर्फ हमारे लिए जीवन दुश्वार बना रहा है बल्कि मुल्क के सेक्युलर ताने-बाने को तबाह कर रहा है.'

'गांधी का मुल्क बन रहा लिंचिस्तान'

महबूबा यही नहीं रुकीं. उन्होंने आगे कहा, 'जो गांधी का मुल्क है वह लिंचिस्तान बन रहा है. जो गांधी ने मुल्क बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था. वह अब लिनचिस्तान का रूप ले रहा है. यह गोडसे का मुल्क बन रहा है. हम चाहते हैं कि देश का सेक्युलर ताना बाना ना बिखरे. हिंदू मुसलमान जैसे पहले कहते रहते थे, अब भी रहें. इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर है जहां लोग खास कर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं.'

जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात को खुली जेल बताते हुए महबूबा बोलीं, '2019 के जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने हैं कि लोग बात नहीं कर सकते हैं. खासकर नौजवान लोगों का दम घुट रहा है.'

'फ्रूट उद्योग पर मंडरा रहा बड़ा खतरा'

प्रदेश के फल उद्योग को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बोलीं, फ्रूट उद्योग पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है. बाहर से सस्ता सेब आ रहा है. फिर चाहे वह अमरीका से आए या चिली से. ऐसे में जम्मू कश्मीर का फल उद्योग कहां जाएगा.

नौजवानों की बेरोजगारी का दुखड़ा रोते हुए महबूबा ने कहा,'प्रदेश में पर्यटन खत्म हो गया है. नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है. जो आरक्षण है उसमें ओपन मेरिट वालों को बहुत ख़तरा है. बाहर के जेलों में हमारे नौजवान बंद हैं. जिनके लिए मैंने PIL भी की थी. बिजली फीस इतना ज्यादा है कि लोगों की कमर टूट गई है.महंगाई बहुत बढ़ रही है इसलिए हमने यहां प्लेटफॉर्म दिया है जहां लोग खुलकर बात कर सकेंगे.'

'शांतिपूर्ण विरोध की नहीं है इजाजत'

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अगर कोई शांतिपूर्ण विरोध करना चाहता है तो उसे क्यों नहीं करने दिया जाता है? उसे रोका जाता है? आज इल्तिजा को रोका गया वाहिद पारा को रोका गया आगा रूहुल्ला को रोका गया है. इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि नौजवानों को ना पीछे धकेले वह एक प्रेशर कुकर बन जाता है. जब वह फट जाता है तो सब का नुकसान होता है.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी ने एक नया पब्लिक आउटरीच का मंच तयार किया है. इसका नाम कथ बाथ यानी (बात-चीत) है. इसके तहत पीडीपी नेता जगह जगह जाकर लोगों से बातकर उनकी समस्याएं सुनते हैं. अब तक श्रीनगर जम्मू और अनंतनाग में यह कार्यक्रम किया जा चुका है.