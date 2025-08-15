संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच

PM Modi Emergency speech: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 की इमरजेंसी को याद करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे “संविधान की हत्या का पाप” करार दिया और कहा कि 50 साल पहले देश को जेल बना दिया गया था. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि किसी भी पीढ़ी को इस अंधकारमय दौर और इसके जिम्मेदार लोगों को नहीं भूलना चाहिए.

लाल किले से इमरजेंसी पर सीधा प्रहार

अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, “50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंटा गया, पीठ में छुरा घोंपा गया और पूरे देश को जेल में बदल दिया गया. यह 21 महीने का दौर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय था.” उन्होंने अपील की कि नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहें और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें.

लोकतंत्र की आत्मा पर हमला

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इमरजेंसी को लेकर कई पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि उस समय संसद की आवाज दबा दी गई, न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश हुई और 42वें संशोधन के जरिए संविधान की मूल भावना को कमजोर किया गया. फिर कहा गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को खासतौर पर निशाना बनाया गया और उनकी गरिमा का अपमान हुआ.

1975 से 1977 तक का काला दौर

इमरजेंसी 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए लागू की गई थी.यह भारत के इतिहास की पहली शांति काल में लगाई गई इमरजेंसी थी जो 21 मार्च 1977 तक चली. इस दौरान लाखों लोगों को बिना कारण जेलों में बंद कर दिया गया और मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए. इससे पहले इमरजेंसी सिर्फ युद्ध के समय लागू की गई थी. चीन (1962) और पाकिस्तान (1971) के साथ.

आजादी का पर्व और चेतावनी

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाकर नागरिकों को चेताया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश को संविधान से मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, MoS संजय सेठ समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया.