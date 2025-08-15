संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
Advertisement
trendingNow12882079
Hindi Newsदेश

संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच

PM Modi speech 1975 Emergency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 1975 की इमरजेंसी को “संविधान की हत्या का पाप” बताया. उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए इसे लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय दौर कहा और नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच

PM Modi Emergency speech: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 की इमरजेंसी को याद करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे “संविधान की हत्या का पाप” करार दिया और कहा कि 50 साल पहले देश को जेल बना दिया गया था. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि किसी भी पीढ़ी को इस अंधकारमय दौर और इसके जिम्मेदार लोगों को नहीं भूलना चाहिए.

ये भी पढ़ें: किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत,  पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर स्थिति की जानकारी ली

लाल किले से इमरजेंसी पर सीधा प्रहार

अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, “50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंटा गया, पीठ में छुरा घोंपा गया और पूरे देश को जेल में बदल दिया गया. यह 21 महीने का दौर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय था.” उन्होंने अपील की कि नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहें और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें.

लोकतंत्र की आत्मा पर हमला

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इमरजेंसी को लेकर कई पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि उस समय संसद की आवाज दबा दी गई, न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश हुई और 42वें संशोधन के जरिए संविधान की मूल भावना को कमजोर किया गया. फिर कहा गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को खासतौर पर निशाना बनाया गया और उनकी गरिमा का अपमान हुआ.

1975 से 1977 तक का काला दौर

इमरजेंसी 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए लागू की गई थी.यह भारत के इतिहास की पहली शांति काल में लगाई गई इमरजेंसी थी जो 21 मार्च 1977 तक चली. इस दौरान लाखों लोगों को बिना कारण जेलों में बंद कर दिया गया और मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए. इससे पहले इमरजेंसी सिर्फ युद्ध के समय लागू की गई थी. चीन (1962) और पाकिस्तान (1971) के साथ.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए

आजादी का पर्व और चेतावनी

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाकर नागरिकों को चेताया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश को संविधान से मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, MoS संजय सेठ समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

PM Modi Emergency speech

Trending news

तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
;