सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता

Rajnath Singh Warn to Pakistan: रविवार को दिल्ली में आयोजित सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही. उन्होंने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए बताया कि आडवाणी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि सिंधी हिंदू, विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग, आज भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:37 PM IST
Rajnath Singh on Sindh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों-इशारों में पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसे बड़ी चेतावनी दे डाली है. उन्होंने मौजूदा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर बड़ा बयान दिया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज सिंध की जमीन भारत की राजनीतिक सीमा में शामिल नहीं है, लेकिन सभ्यता और सांस्कृतिक दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता रहा है. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भू-सीमा कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता और भविष्य में सिंध के दोबारा भारत से जुड़ने की संभावना को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है. 

रविवार को दिल्ली में आयोजित सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही. उन्होंने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए बताया कि आडवाणी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि सिंधी हिंदू, विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग आज भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते. ज्ञात हो कि 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था. यह वर्तमान में पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है. इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं.

सभ्यता के हिसाब से सिंधु हमेशा भारत का हिस्साः राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं. आडवाणी जी का कोट है, सिंध में कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आब-ए-ज़मज़म से कम पवित्र नहीं है.' राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'आज भले ही सिंध भारत की जमीन का हिस्सा नहीं है लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा. जहां तक जमीन की बात है तो सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं. कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए. सिंध के हमारे लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं वो हमेशा हमारे अपने रहेंगे.'

कैसे भारत से अलग हुआ था सिंध प्रांत? 
1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे में हजारों वर्षों पुराना, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी विभाजन की रेखा में बंट गया था. यह केवल रेत का भू-भाग नहीं था इसके साथ सिंध की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना भी गहराई से प्रभावित हुई थी. विभाजन और हिंसा के कारण हुए बड़े पैमाने पर पलायन ने सिंध की खुशहाली को धीरे-धीरे अस्थिरता और गरीबी में बदल दिया. सिंध का मध्यमवर्गीय हिंदू समुदाय अपना घर छोड़कर भारत चला गया. दूसरी ओर, भारत से यहां आए मुसलमान सिंध के स्थानीय मुस्लिम समाज में घुल-मिल नहीं सके. स्थानीय सिंधी मुस्लिम उन्हें मुहाजिर कहकर पुकारने लगे. समय के साथ दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ा और हिंसा फैल गई, जो लगभग दो दशकों तक क्षेत्र के विकास और सामाजिक सद्भाव के रास्ते में बड़ी बाधा बनी रही.

यह भी पढ़ेंः 'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

