हरियाणा राज्यसभा चुनावों में फिर से 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'

Haryana Rajya Sabha Elections: हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों के कुनबे में सेंधमारी का खतरा महसूस हो रहा है. फिलहाल दोनों सीटों पर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं. बीजेपी के पास तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन समेत कुल 51 वोट माने जा रहे हैं. वहीं संख्या बल के आधार पर एक सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है. ऐसे में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसलिए हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया है.

चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर हुई बैठक के बाद करीब 31 विधायकों को 3 लग्जरी टेंपो ट्रैवलर में बिठाकर शिमला रवाना किया गया था. सभी विधायक शुक्रवार रात करीब नौ बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

हरियाणा में क्या है स्थिति?

बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया की जीत एकदम आसान दिख रही है. उनके चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के पास करीब 20 वोट बचते हैं. दूसरी सीट के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस समर्थित कर्मवीर बौद्ध और निर्दलीय सतीष नांदल के बीच माना जा रहा है. नांदल को अंदरखाने बीजेपी (BJP) का समर्थन हासिल है. ऐसे में अगर कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर वोट करते हैं यानी क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो कर्मवीर बौद्ध की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

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दूसरी स्थिति में यदि नांदल आईएनएलडी के दो वोट हासिल करने के साथ-साथ हरियाणा कांग्रेस में 9 वोटों की सेंध लगा देते हैं तो बाजी पलट सकती है. बीजेपी पहले की तरह कहीं कांग्रेस के विधायकों पर डोरे न डाले, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें शिमला भेज दिया गया.

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Ahead of the Rajya Sabha elections in Haryana, several Haryana Congress MLAs arrive at Galleu Hill Resort in New Kufri, Shimla Voting for two Rajya Sabha seats will take place on March 16. The BJP has fielded Sanjay Bhatia, the Congress has… pic.twitter.com/ZESCeWrgN1 — ANI (@ANI) March 13, 2026

संभव है कांग्रेस को हरियाणा और हिमाचल में घटित हो चुके चुनावी वाकये का खतरा महसूस हो रहा होगा, लिहाजा विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में भेजा गया है.

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हरियाणा में पहले क्या हुआ था?

हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं. यहां से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है. बीजेपी के पास कुल 48 विधायक हैं. बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है. दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के 37 और इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के 2 विधायक हैं. इस गणित के हिसाब से बेशक कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा सीट जीतना आसान लग रहा हो, मगर पहले भी उसके साथ ऐसा 'सियासी' धोखा हो चुका है, जब संख्याबल होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था.

'हिमाचल का वाकया भी कांग्रेस नेताओं को याद होगा'

हिमाचल में 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी. राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ. कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे.