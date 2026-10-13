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जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगर अमृतप्रभा महंत की हुई रिहाई, पिछले एक साल से जेल में काट रही थीं सजा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

असम के जुबीन गर्ग मौत मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद सिंगर अमृतप्रभा महंत की रिहाई हो गई. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Oct 13, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 06:00 PM IST
जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगर अमृतप्रभा महंत की हुई रिहाई, पिछले एक साल से जेल में काट रही थीं सजा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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