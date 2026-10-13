/जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगर अमृतप्रभा महंत की हुई रिहाई, पिछले एक साल से जेल में काट रही थीं सजा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि जुबीन गर्ग की मौत से पहले उनकी सेहत को लेकर जरूरी मेडिकल सावधानियों का पालन नहीं किया गया था. सिंगर पहले से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. ऐसे में उनके साथ एक केयरटेकर या मेडिकल अटेंडेंट होना चाहिए था, जो यह सुनिश्चित करता कि डॉक्टरों की ओर से बताए गए मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है.