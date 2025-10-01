Advertisement
trendingNow12944234
Hindi Newsदेश

हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? मैनेजर गिरफ्तार, सिंगर की मौत में शक का साया

DNA Analysis: 20 सितंबर को जुबीन का कार्यक्रम था, मगर 19 को ही स्कूबा डाइबिंग के दौरान उनकी जान चली गई. स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत का आंकड़ा बहुत कम है. करीब 2 लाख डाइव्स में कभी किसी एक की मौत होती है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? मैनेजर गिरफ्तार, सिंगर की मौत में शक का साया

DNA Analysis: आज हम प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की मौत के कारणों का डीएनए टेस्ट करेंगे. 19 सितंबर को जो मौत एक हादसा लग रहा था. उसमें संदिग्धता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है. तेरह दिन हो चुके हैं. इन तेरह दिनों में शक और जांच दोनों का दायरा बढ़ गया है. सीआईडी की एसआईटी इसकी जांच कर रहे हैं कि जुबीन की मौत कोई साजिश थी या फिर हादसा था.

जिस तरह सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन की मौत हुई, उसपर उनके परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है. उनकी पत्नी कह रही हैं कि लापरवाही के कारण जुबीन की जान चली गई. गरिमा गर्ग ने केस दर्ज करवाया है. जिसमें उन्होंने कहा कि जुबीन सिंगापुर में नॉर्थ इंडिया फिल्म फेस्टिवल में जाने के इच्छुक नहीं थे. क्योंकि वो अपने एक दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे. मगर ऑर्गनाइजर और दोस्त श्यामकानु महांता के बार-बार बोलने पर वह जाने को राजी हुए थे. इसलिए घटना के समय वहां जो-जो मौजूद थे, वे सब शक के दायरे में हैं. उन्होंने ऑर्गनाइजर, मैनेजर, टीम के लोग, सभी पर संदेह जताया है.  

स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत का आंकड़ा 

20 सितंबर को जुबीन का कार्यक्रम था, मगर 19 को ही स्कूबा डाइबिंग के दौरान उनकी जान चली गई. स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत का आंकड़ा बहुत कम है. करीब 2 लाख डाइव्स में कभी किसी एक की मौत होती है. वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो साल में करीब 250 लोगों की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान होती है. इसीलिए जुबीन का परिवार हार्ट अटैक और लापरवाही का शक जता रहा है.

इस शक के बीच एसआईटी की टीम असली कारणों का पता लगा रही है. जुबीन के करीबी और ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महांता को सिंगापुर से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया था. पुलिस ने जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गुरुग्राम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच टीम को सिद्धार्थ शर्मा के पास से जुबीन गर्ग के मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, कम्प्यूटर हार्ड डिस्क मिल चुके हैं. पुलिस ने सभी बरामद इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच के लिए उसे लैब भेज दिया है. कोर्ट ने सिद्धार्थ और शामकानु को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पूछताछ के दौरान सच्चाई तक पहुंचने में पुलिस को अहम सुराग मिल सकता है.

सिंगापुर जाएगी जांच टीम!

ये घटना सिंगापुर में हुई थी. जांच टीम वहां जाकर भी पड़ताल करने की तैयारी में है, क्योंकि सिंगापुर के साथ भारत की कानूनी सहायता संधि है. सिंगापुर में जांच के लिए भी असम सरकार और गृह मंत्रालय ने वहां के अधिकारियों को पत्र लिखा है. संधि के मुताबिक सिंगापुर में भारतीय अधिकारियों को जांच को दौरान मदद चाहिए होगी तो वो सिंगापुर सरकार देगी. जैसे सबूत, पेशी आदेश हासिल करना, तलाशी या जब्ती करने में सिंगापुर सरकार मदद करेगी.

असम में जुबीन गर्ग होने का अर्थ क्या है? 

असम सरकार का कहना है कि सत्य का पता लगाने में रत्तीभर भी कोताही नहीं बरती जाएगी. सरकार को पता है कि असम में जुबीन गर्ग होने का अर्थ क्या है? जुबीन गर्ग की मौत से असम के आम आदमी किस तरह आहत हैं, ये उनके अंतिम संस्कार में दिखा था. यही कारण है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए  CID की SIT जांच पड़ताल कर रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNA AnalysisJubin Garg

Trending news

हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
Sonam Wangchuk
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
;