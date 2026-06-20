Ladakh Plastic Ban: दुनियाभर से लोग लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं. लद्दाख की वादियों में जाने के बाद लोगों का लौटने का मन ही नहीं करता है. यहां का वातावरण हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है. हालांकि, अब स्वच्छता और वातावरण को ध्यान में रखते हुए लद्दाख प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सिंगल-यूज प्लास्टिक (एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं जो भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ेगा, उसपर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. ऐसे में अगर आप भी लद्दाख जाने के लिए सोच रहे हैं तो पैकिंग फिर से कर लें.