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लद्दाख जा रहे हैं तो बैग फिर से चेक कर लें, हिमालय बचाने को आ गया नया नियम, तोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

Plastic Ban: केंद्र शासित प्रदेश में सिंगल-यूज प्लास्टिक (एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियम को तोड़ने वालों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:51 AM IST
लद्दाख जा रहे हैं तो बैग फिर से चेक कर लें, हिमालय बचाने को आ गया नया नियम, तोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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