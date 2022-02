J&K: अचानक बना गहरा रहस्यमयी गड्ढा, जिसमें समाती जा रही नदी; निगल गया हजारों मछलियां!

अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के अनंतनाग (Anantnag) में चौंका देने वाली घटना हुई है. दरअसल यहां अचानक एक गहरा सिंक होल (Sink Hole) बन गया है, जिसमें पहाड़ी नदी समाती जा रही है. बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हजारों ट्राउट मछलियों (Trout Fishes) की मौत हो सकती है.

बता दें कि अचानक जमीन धंसकर सिंक होल बनने से स्थानीय लोग डरे हुए हैं. हालांकि वैज्ञानिक पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंक होल कैसे बना और क्या इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है?

ये भी पढ़ें- दुनिया का इकलौता 'शाकाहारी शहर' भारत में है मौजूद, सिटी का नाम भी जान लीजिए

जान लें कि अनंतनाग में ये सिंक होल बनने की घटना पिछले हफ्ते हुई थी और इसमें पहाड़ी नदी का पानी लगातार समाता जा रहा है. पिछले सप्ताह अधिकारियों ने बताया था कि सिंकहोल में पहाड़ी नदी का 50 क्यूसेक पानी समा चुका है.

गौरतलब है कि सिंक होल की गहराई आंकने की कोशिश की जा रही है. हालांकि स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में ट्राउट मछलियों के मारे जाने का शक जताया है. वहीं प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सिंकहोल के पास नहीं जाने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- UP: कुशीनगर में बड़ा हादसा! हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरीं महिलाएं; 13 की मौत

अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने ट्वीट कर कहा कि सिंक होल बनना हमारे इलाकों के KARST टोपोग्राफी का होने का संकेत देता है. परेशान होने की जरूरत नहीं है. कश्मीर यूनिवर्सिटी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट इसके वैज्ञानिक कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं. अस्थायी रूप से डायवर्जन का काम किया जा रहा है.

Sink holes indicates KARST topography typical of our areas.

No need to panic.

Experts from University of Kashmir and Geology dept roped in for scientific understanding.

Temporary diversion works being undertaken. @diprjk @GeologyIndia https://t.co/cS7DjKCbfW

— Dr. Piyush Singla (@dr_piyushsingla) February 12, 2022