इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे... हथियारों की पूजा कर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे दी चेतावनी

Sir Creek Dispute: विजयादशमी के दिन भुज मिलिट्री बेस पर शस्त्र पूजा कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के L-70 एयर डिफेंस गन का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया गया था. आज राजनाथ ने इस हथियार का भी तिलक किया. गुजरात के कच्छ इलाके में खड़े होकर रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में किसी तरह की हिमाकत की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा.

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं. आज का भारत कहता है कि आतंकवाद हो या कोई दूसरी चुनौती, हम सबसे निपटने की पूरी क्षमता रखते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की थी जबकि भारत की सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया. और दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि भारत की सेना जब चाहें, जहां चाहें, जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं.

ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य युद्ध छेड़ना नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी. जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था. उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है. भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है. उसकी नीयत साफ नहीं है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के इलाके में अपना मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है. भारत की सीमाओं की रक्षा सेना और बीएसएफ मिलकर रही है. अगर सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.

#WATCH | Kachchh, Gujarat: Defence Minister Rajnath Singh says, "Even after 78 years of independence, a dispute over the border in the Sir Creek area is being stirred up. India has made several attempts to resolve it through dialogue, but there is a flaw in Pakistan's intentions;… pic.twitter.com/aCRdorcb9A — ANI (@ANI) October 2, 2025

इशारों में कहा, लाहौर तक घुसे थे कराची भी पास है

राजनाथ ने आगे 1965 की जंग का जिक्र किया. बोले कि 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था. आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता सर क्रीक से भी होकर गुजरता है.

सर क्रीक इलाका कहां है?

गुजरात में सर क्रीक का इलाका भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है. यह एक दलदली डेल्टा या मुहाना है. यह खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है. यहां सीमा को लेकर विवाद पाकिस्तान की तरफ से पैदा किया जाता रहा है.

पढ़ें: चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली