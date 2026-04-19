'प्याज खाता हूं दिमाग नहीं खाता...', झारग्राम में प्रचार के बीच 'झालमुरी' खाने पहुंचे पीएम मोदी, वायरल हुआ वीडियो

PM Modi Jhalmuri break in Jhargram: पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार फुल स्विंग में चल रहा है. तपती लू के थपेड़ों की गर्म सियासी पिच पर नेता जनता से वोट देने की गुहार लगा रहे हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ आक्रामक और धुआंधार बैटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब झारग्राम में 'झालमुरी' ब्रेक लिया, तब विक्रम साहू नाम के झालमुरी विक्रेता समेत वहां पर मौजूद कई लोगों के लिए वह वाकया हमेशा के लिए यादगार रहने वाला पलों में बदल गया. 42 सेकेंड का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

प्रचार के बीच पीएम मोदी ने खाई झालमुरी

झारग्राम के चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी पैदल एक दुकान की ओर बढ़ते हैं, वहां विक्रम साहू नाम का लड़का ट्रेडिशनल बंगाली स्नैक्स झालमुरी बेच रहा होता है. पीएम मोदी उसकी दुकान की ओर आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं, भाई, हमें अपना झालमुरी खिलाओ.

पीएम मोदी को अपनी ओर आगे बढ़ते देख दुकानदार राम-राम कहते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन करता है. लड़का पूछता है सर क्या खाएंगे.

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पीएम मोदी- कितने का होता है आपका झालमुरी?

दुकानदार- आप बताइए, आप कितने का खाएंगे?

पीएम मोदी- अच्छे वाला कितने का होता है?

दुकानदार- 10 का... 20 ... यही

पीएम मोदी- अच्छा बना दो

इसके बाद लड़का खुशी-खुशी कई डिब्बे खोलकर झालमूड़ी में डलने वाली चीजें निकालता है.

दुकानदार - सर आप खाएंगे

पीएम मोदी- हां... बिलकुल खाएंगे. पीएम मोदी जेब से रुपये निकालने लगते हैं.

(बीच-बीच में एंबिययंस में जय श्री राम की नारे सुनाई देते हैं. पार्श्व ध्वनि में एक बार और जय श्री राम का नारा गूंजता है.)

दुकानदार- सर, आप हमारी दुकान में आ गए, हमारे लिए यही बहुत है. वो विनम्रता से पैसे लेने से मना करता है.

पीएम मोदी उसे 10 रुपये का नोट देते हैं, वो मनुहार करता है, पीएम मोदी कहते हैं नहीं- ये तो आपको लेना है.

वो लड़का नोट अपने माथे से लगाकर गल्ले में रख देता है.

दुकानदार पूछता है- सर प्याज खाते हैं...

पीएम मोदी - हां खाते हैं. प्याज खाते हैं. दिमाग नहीं खाते...

दुकानदार- आपको देखकर यहां हमको बहुत खुशी हुई, आशीर्वाद मिला.

Jhalmuri break in Jhargram! pic.twitter.com/LJNjEojAW4 — Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026

पीएम मोदी के जाने के बाद क्या हुआ?

झालमुरी खाने के बाद पीएम मोदी वहां से निकलते ही अपने एक्स हैंडल से कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं, इसके साथ ही झालमुरी बेचने वाले विक्रम साहू देशभर में मशहूर हो जाता है.

Bihari babu Vikram Jhargram shop where PM had Jhalmuri PM Modi made his a day and flaunt for lifetime pic.twitter.com/io7ROQcyTr — Lala (@FabulasGuy) April 19, 2026

कौन हैं विक्रम साहू?

विक्रम साहू बिहार के गया जिले के मूल निवासी हैं. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने पहले मेरा नाम पूछा, फिर कहा कैसे हो, उन्होंने मेरे परिवार वालों का हालचाल पूछा. झालमुरी खाने के बाद उन्होंने तारीफ की. मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा. आगे उसने कहा कि प्रधानमंत्री मेरी दुकान पर आए तो मेरा दिन बन गया. ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा.'

झालमुरी का इतिहास

झालमुरी, पश्चिम बंगाल का पारंपरिक स्ट्रीट फूड यानी पसंदीदा स्नैक है. मैगी को तो लोग झूठमूठ का टू मिनट्स स्नैक्स (यानी दो मिनट में तैयार हो जाने वाला) बोलते हैं. अपनी देसी झालमुरी बनाने में तो एक मिनट भी नहीं लगता. चुटकियों में तैयार हो जाने वाली झालमुरी आज दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है. इसका नाम से इसके टेस्ट का अंदाजा लग जाता है. झाल मतलब तीखा/मसालेदार और मुरी मतलब भुना चावल जिसे कई जगह मुरमुरा और कानपुर-लखनऊ वाली अवध के क्षेत्र में लैया कहते हैं. यह सस्ता और टेस्टी स्नैक्स न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के कई शहरों में अलग-अलग नाम से मिल जाता है. हां बंगाल से इस डिश का सदियों पुराना नाता है. प्राचीन बंगाल वाली बेल्ट (जिसमें आज के कई प्रदेश शुमार थे) वहां ये सदियों से खाया जाता रहा है.

झालमुरी को असली पहचान तत्कालीन कलकत्ता में मिली, जो अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी थी. तब दुनियाभर के लोग यहां रोजगार की तलाश में आते थे. उस समय बिहार, यूपी और ओडिशा से बड़ी तादाद में आए लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर डिश थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अंग्रेजों की जुबान में इस तीखी झालमुरी का स्वाद बस गया था. झालमुरी लैया के ऊपर मसालों, प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, चना चूर के साथ भुना जीरा और मूंगफली मिलाने के बाद ऊपर दो चार बूंद सरसों के तेल और नींबू का रस मिलाकर तैयार की जाती है. ये फूड इतना पॉपुलर हुआ कि गली-गली मिलने लगा.

झालमुरी का ही एक मिलता-जुलता स्नैक्स भेलपुरी है. झालमुरी बंगाल की जान है तो भेलपुरी महाराष्ट्र की शान है. हालांकि भेलपुरी का स्वाद, खट्टामिट्ठा यानी एकदम बैलेंस्ड होता है. जबकि झालमुरी तीखी-चटपटी होती है, जिसमें मिठास न के बराबर होती है.