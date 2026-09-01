'जहां फायदा वहां जोड़े वोटर, जहां नुकसान वहां काटे नाम', वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम कटने पर भड़के खरगे

मतदाता सूची में संशोधन यानी SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से करोड़ों मतदाताओं के नाम कटने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के आंकड़े सामने रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का सीधा आरोप लगाया है.
मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि जहां बीजेपी को फायदा दिखता है, वहां नए वोटर जोड़े जाते हैं और जहां नुकसान की आशंका होती है, वहां नाम काट दिए जाते हैं. उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा किनिष्पक्ष चुनावों का प्रहरी बनने के बजाय, "भाजपा की कुर्सी बचाओ आयोग" की तरह काम कर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यों के आंकड़े सामने रखते हुए कुछ सवाल दागे हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अपनी एक्स पोस्ट के आखिर में लिखा कि वोट चोरी के खिलाफ देश अब एकजुट हो रहा है, भाजपा की साजिश को देश समझ चुका है, चोर पकड़ा गया है, लोकतंत्र को बंदी बनाने की सजा जरूर मिलेगी.