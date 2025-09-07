Himanta Biswa Sarma: 'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने कही ये बात; CM हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग

Himanta Biswa Sarma Meeting Teenage Youth News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अपने जिंदादिल और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों वे असम में घुसे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ अभियान चलाए हैं. उनकी यह मुहिम असम ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में खासी लोकप्रिय हो रही है. बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी हिमंता के फैन बन रहे हैं. ऐसे ही 16 साल के एक किशोर ने जब दौरे पर गए सीएम हिमंता से मिलना चाहा तो मुख्यमंत्री ने आत्मीय ढंग से उससे बातचीत कर लोगों का दिल जीत लिया.

'सर मुझे आपसे कुछ निजी बातें कहनी थी'

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री हिमंता किसी जगह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. प्रोग्राम के बाद वे वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ने जा रहे थे. तभी मरून रंग की टी-शर्ट पहने हुए करीब 15-16 साल का एक बच्चा सरमा के पास आया. उसने मुस्कराते हुए हिमंता से कहा, 'सर मुझे आपसे कुछ निजी बातें कहनी थी.'

CM हिमंता ने मिला दिया लड़के के घर कॉल

इस पर हैरान सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने मुस्कराते हुए कहा, 'तू मेरे घर पर आकर बता देना.' फिर सीएम ने चुहलबाजी करते हुए उसके घर का फोन नंबर पूछा और उसे डायल करने लगे. वह कॉल लड़के की मां पिक करती है. लड़का अपनी मां से पूछता है कि मां, तुम कहां हो. वह बताती हैं कि घर पर. इसके बाद लड़का कहता है कि सीएम हिमंता दादा आपसे बात करेंगे.

लड़के का फोन नंबर सेव कर चले गए सीएम

मुख्यमंत्री ने हाल-चाल पूछकर दोबारा बात करने का आश्वासन देकर फोन काट दिया. फिर लड़के से पूछा कि मैं तुम्हारा नंबर किस नाम से सेव करूं. इस पर लड़के ने कहा कि स्वागत मिश्रा. इसके बाद सीएम ने उनका नंबर सेव कर लड़के के गाल पर प्यार भरी थपकी दी. इसके बाद वे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए. मुख्यमंत्री का यह अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है और लोग उनके मिलनसार स्वभाव की खूब तारीफ कर रहे हैं.