'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप

TMC on SIR: टीएमसी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन (Special Intensive Revision) प्रॉसेस के जरिए "डर और नफरत" फैलाने का आरोप लगाया है. ये घटना एक और शख्स की कथित मौत के बाद हुई है. टीएमसी के मुताबिक, पूर्व बर्धमान (Purba Bardhaman) के नबाग्राम (Nabagram) गांव के एक प्रवासी मजदूर बिमल संतरा (Bimal Santra) की एसआईआर से पैदा हुई दहशत की वजह से हो गई.

SIR के डर से मौत का दावा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, टीएमसी ने इस प्रॉसेस से जुड़ी कई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा की "आतंक की राजनीति" को जिम्मेदार ठहराया. इनमें पानीहाटी (Panihati) के 57 साल के प्रदीप कर (Pradeep Kar) शामिल हैं, जिनकी कथित तौर पर अपने नोट में एनआरसी (NRC) का जिक्र करने के बाद खुदकुशी कर ली गई; कूचबिहार (Cooch Behar) के एक 63 साल के शख्स ने एसआईआर उत्पीड़न के डर से सुसाइड की कोशिश की; और पश्चिम मेदिनीपुर (Paschim Medinipur) के 95 साल खितीश मजूमदार (Khitish Majumder) ने भी आत्महत्या कर ली. पार्टी ने दावा किया कि एसआईआर "डराने-धमकाने का एक जरिया" है जिसका मकसद नागरिकों को "आतंकित और विस्थापित" करना है, जिससे वो अपने नागरिकता अधिकारों पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएं.

Another precious life lost to @BJP4India's politics of fear and hatred.

57-year-old Pradeep Kar of Panihati, Khardaha who died by suicide and blamed the NRC in his note

A 63-year-old man from Jitpur, Dinhata, Cooch Behar, who attempted to…

बीजेपी पर टीएमसी का निशाना

टीएमसी ने ऐलान किया है कि बंगाल "बीजेपी की नफरत की राजनीति से बर्बाद हुई हर जिंदगी" के लिए इंसाफ की मांग करेगा और एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की. सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) 4 नवंबर को कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व करेंगे, जिसमें सभी एलिजिबल वोटर्स को निष्पक्ष रूप से शामिल करने की मांग की जाएगी. पार्टी ने एसआईआर को एक "चुपचाप छिपी हुई धांधली" करार दिया और ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि कोई भी वोटर लिस्ट से बाहर न रहे.

Gear up for a MAHA-MICHHIL! Our Hon'ble Chairperson Smt @MamataOfficial and our Hon'ble National General Secretary Shri @abhishekaitc will hit the streets on 4th November 2025, FIGHTING once again for the RIGHTS OF PEOPLE.

बीजेपी ने बताया "राजनीतिक दुष्प्रचार"

इस बीच, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने टीएमसी के आरोपों को "राजनीतिक दुष्प्रचार" करार दिया. उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मेडिकल या आधिकारिक रिपोर्ट ने इन मौतों को एसआईआर प्रॉसेस से नहीं जोड़ा है, और इन दावों को टीएमसी द्वारा वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज में रुकावट पैदा करने की कोशिश बताया. मजूमदार ने कहा कि एसआईआर दूसरे इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि "बंगाल में कुछ गड़बड़ है."

