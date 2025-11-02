Advertisement
trendingNow12984517
Hindi Newsदेश

'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप

SIR in West Bengal: हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव साल होंगे लेकिन स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन को लेकर अभी से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप

TMC on SIR: टीएमसी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन (Special Intensive Revision) प्रॉसेस के जरिए "डर और नफरत" फैलाने का आरोप लगाया है. ये घटना एक और शख्स की कथित मौत के बाद हुई है. टीएमसी के मुताबिक, पूर्व बर्धमान (Purba Bardhaman) के नबाग्राम (Nabagram) गांव के एक प्रवासी मजदूर बिमल संतरा (Bimal Santra) की एसआईआर से पैदा हुई दहशत की वजह से हो गई.

SIR के डर से मौत का दावा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, टीएमसी ने इस प्रॉसेस से जुड़ी कई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा की "आतंक की राजनीति" को जिम्मेदार ठहराया. इनमें पानीहाटी (Panihati) के 57 साल के प्रदीप कर (Pradeep Kar) शामिल हैं, जिनकी कथित तौर पर अपने नोट में एनआरसी (NRC) का जिक्र करने के बाद खुदकुशी कर ली गई; कूचबिहार (Cooch Behar) के एक 63 साल के शख्स ने एसआईआर उत्पीड़न के डर से सुसाइड की कोशिश की; और पश्चिम मेदिनीपुर (Paschim Medinipur) के 95 साल खितीश मजूमदार (Khitish Majumder) ने भी आत्महत्या कर ली. पार्टी ने दावा किया कि एसआईआर "डराने-धमकाने का एक जरिया" है जिसका मकसद नागरिकों को "आतंकित और विस्थापित" करना है, जिससे वो अपने नागरिकता अधिकारों पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी पर टीएमसी का निशाना
टीएमसी ने ऐलान किया है कि बंगाल "बीजेपी की नफरत की राजनीति से बर्बाद हुई हर जिंदगी" के लिए इंसाफ की मांग करेगा और एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की. सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) 4 नवंबर को कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व करेंगे, जिसमें सभी एलिजिबल वोटर्स को निष्पक्ष रूप से शामिल करने की मांग की जाएगी. पार्टी ने एसआईआर को एक "चुपचाप छिपी हुई धांधली" करार दिया और ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि कोई भी वोटर लिस्ट से बाहर न रहे.

 

बीजेपी ने बताया "राजनीतिक दुष्प्रचार"
इस बीच, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने टीएमसी के आरोपों को "राजनीतिक दुष्प्रचार" करार दिया. उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मेडिकल या आधिकारिक रिपोर्ट ने इन मौतों को एसआईआर प्रॉसेस से नहीं जोड़ा है, और इन दावों को टीएमसी द्वारा वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज में रुकावट पैदा करने की कोशिश बताया. मजूमदार ने कहा कि एसआईआर दूसरे इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि "बंगाल में कुछ गड़बड़ है."

(इनपुट-एएनआई)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

TMCSirBJPSpecial Intensive RevisionMamata BanerjeeAbhishek Banerjee

Trending news

'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट