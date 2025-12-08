Explainer: 12 राज्यों में एसआईआर का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, क्या और बढ़ेगी डेडलाइन? बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा

SIR process report card: 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कवायद को लेकर चुनाव आयोग का काम पूरा होने में बस 3 दिन बाकी है. कई जगहों में समय से पहले ही वोटर लिस्ट के शुद्धीकरण का काम खत्म हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण 2026 में 96 फीसदी मैपिंग और करीब 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ देशभर में अग्रणी स्थान हासिल किया है. बाकी राज्यों में काम अपने आखिरी चरण में है, आइए जानते हैं कि कहां कितना काम हुआ है.

एसआईआर की कार्यविधि

एसआईआर के काम में चार मानकों से वोटर्स की अथेंटिसिटी सुनिश्चित की जा रही है. जिस किसी का भी एसआईआर फॉर्म अनकलेक्टेबल हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से हटना तय माना जा रहा है. अनकलेक्टेबल फॉर्म में 4 कैटेगरी हैं, जिनमें डेथ, डुप्लीकेट, एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर्स शामिल हैं. पहला- शिफ्ट (ट्रांसफर), दूसरा- डेड (मृत्यु), एबसेंट (अनुपस्थित) और डुप्लीकेट के आधार पर फॉर्म भराकर जानकारी जुटाई जा रही है.

एसआईआर का काम अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पुड्डचेरी, गोवा, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहा है.

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से किटने नाम कट सकते हैं?

तमिलनाडु में आयोग से मिली जानकारी यानी डेटा के मुताबिक आने वाली मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं. दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य में अबतक करीब 85 लाख न्यूमेरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं. यानी ये फॉर्म इकट्ठा नहीं किए जा सकने वाले फॉर्म हैं. ऐसे में 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची से इन नामों को हटाया जा सकता है.

यह आंकड़ा तमिलनाडु के कुल 6.41 करोड़ मतदाताओं का 13.24 फीसदी है, जिसमें 44.22 लाख फॉर्म 'हमेशा के लिए शिफ्ट' श्रेणी में हैं. वहीं 26.18 लाख मतदाताओं को 'मृत', 10.73 लाख को 'अनुपस्थित' (घर पर नहीं मिले) और 3.5 लाख को 'डुप्लीकेट' श्रेणी में रखा गया है.

बंगाल का हाल

वहीं पश्चिम बंगाल में 54.59 लाख के नाम काटे जा सकते हैं. पश्चिम बंगाल में बीते शुक्रवार तक अनकलेक्टेबल न्यूमेरेशन फॉर्म की संख्या 54,59,541 थी. बंगाल में सबसे हैरानी वाली बात ये रही थी कि बंगाल के 21 जिलों में 21 पोलिंग बूथों में सौ फीसदी फॉर्म वापस आए थे.

द. 24 परगना, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, बीरभूम, उ. 24 परगना, जलपाईगुड़ी, हुगली, द. दिनाजपुर, प. मेदिनीपुर

में अजीब सी स्थिति नजर आई थी.

इसके बाद ये सवाल उठा, क्या 2003 से अबतक 2025 तक क्या उन जगहों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और एक भी व्यक्ति का तबादला नहीं हुआ. एक भी व्यक्ति ने किसी भी स्थिति में अपना घर और पता नहीं बदला. इसके बाद सुपरवाइजर ने जांच बिठाते हुए फिर से सूचनाओं को क्रॉस चेक कराने का आदेश देकर रिपोर्ट मांगी थी.

चुनाव आयोग से अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है एसआईआर के लिए 11 दिसंबर तक बढ़ी मियाद एक बार फिर बढ़ेगी या नहीं.

एसआईआर शेड्यूल

फॉर्म छपाई, BLO ट्रेनिंग - 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक. घर-घर जाकर पुनरीक्षण का काम- चार नवंबर 2025 से चार दिसंबर 2025 तक होना था जो बढ़कर 11 दिसंबर हुआ. मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन- मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को होगा.

इसके बाद दावे/आपत्तियों का समय दिया जाएगा. दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस, सुनवाई, सत्यापन- 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन फरवरी 2026 में होगा.

