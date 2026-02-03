'मेरे क्षेत्र से 40 हजार नाम काटे, किसी को बचाव का मौका भी नहीं दिया', SIR पर CM ममता का सबसे बड़ा आरोप; चुनावी तारीखों पर क्या कहा?

CM Mamata on SIR: पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनावी तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे ही राज्य में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है. चुनाव नजदीक आने के साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ आरोप और भी तीखे होते जा रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को चुनाव आयोग पर मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अकेले उनके निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी सुनवाई के करीब 40000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

दरअसल, सोमवार को सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. वहीं. आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. सीएम ममता ने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने एकतरफा तौर पर 40,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता वाली तथाकथित सीमा खन्ना चुनाव आयोग के कार्यालय में बैठकर नाम हटा रही है. किसी भी पीड़ित को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है.

चुनाव आयोग पर सीएम ममता का आरोप

स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर एक पीसी को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के नजदीक आने के साथ ही क्यों एसआईआर की जा रही है. फरवरी में ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. क्या किसी बिना प्लानिंग, बिना किसी मैपिंग, बिना किसी सही ट्रेनिंग के दो तीन महीने में ही एसआईआर को पूरा करना संभव है?

सीएम ने और क्या कहा?

सीएम ममता ने आरोप लगाया कि देश के चार राज्यों में चुनाव होने हैं, इनमें बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम शामिल हैं. लेकिन एसआईआर केवल तीन राज्यों में कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है. असम में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उसको एसआईआर से बाहर रखा गया है. पहले चरण में ही 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और पीड़ितों को बचाव करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है.

सीएम ममता बनर्जी और SIR विवाद

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से हो रहे SIR का मुख होकर विरोध किया है.

सीएम ममता का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और जानबुझकर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं.

सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली कूच किया था और चुनाव आयोग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की.

EC अधिकारियों से मुलाकात के सीएम ममता ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि मैं दिल्ली में एक साथ लाखों लोगों को ला सकती हूं.

सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में अकले 40000 लोगों के नाम काटे गए हैं.

अगले कुछ महीने में ही बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को हैं. इससे पहले चुनाव आयोग SIR करा रहा है.

चुनाव आयोग के लिए फरवरी में ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है.

