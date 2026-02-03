Advertisement
trendingNow13096762
Hindi Newsदेशमेरे क्षेत्र से 40 हजार नाम काटे, किसी को बचाव का मौका भी नहीं दिया, SIR पर CM ममता का सबसे बड़ा आरोप; चुनावी तारीखों पर क्या कहा?

'मेरे क्षेत्र से 40 हजार नाम काटे, किसी को बचाव का मौका भी नहीं दिया', SIR पर CM ममता का सबसे बड़ा आरोप; चुनावी तारीखों पर क्या कहा?

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर SIR को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी सुनवाई के करीब 40000 नाम हटा दिए गए हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरे क्षेत्र से 40 हजार नाम काटे, किसी को बचाव का मौका भी नहीं दिया', SIR पर CM ममता का सबसे बड़ा आरोप; चुनावी तारीखों पर क्या कहा?

CM Mamata on SIR: पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनावी तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे ही राज्य में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है. चुनाव नजदीक आने के साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ आरोप और भी तीखे होते जा रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को चुनाव आयोग पर मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अकेले उनके निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी सुनवाई के करीब 40000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. 

दरअसल, सोमवार को सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. वहीं. आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. सीएम ममता ने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने एकतरफा तौर पर 40,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता वाली तथाकथित सीमा खन्ना चुनाव आयोग के कार्यालय में बैठकर नाम हटा रही है. किसी भी पीड़ित को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है. 

चुनाव आयोग पर सीएम ममता का आरोप 

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर एक पीसी को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के नजदीक आने के साथ ही क्यों एसआईआर की जा रही है. फरवरी में ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. क्या किसी बिना प्लानिंग, बिना किसी मैपिंग, बिना किसी सही ट्रेनिंग के दो तीन महीने में ही एसआईआर को पूरा करना संभव है? 

सीएम ने और क्या कहा? 

सीएम ममता ने आरोप लगाया कि देश के चार राज्यों में चुनाव होने हैं, इनमें  बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम शामिल हैं. लेकिन एसआईआर केवल तीन राज्यों में कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है. असम में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उसको एसआईआर से बाहर रखा गया है. पहले चरण में ही 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और पीड़ितों को बचाव करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: West Bengal Election Live: ममता बनर्जी की पार्टी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी TMC

सीएम ममता बनर्जी और SIR विवाद 

  • पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से हो रहे SIR का मुख होकर विरोध किया है. 

  • सीएम ममता का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और जानबुझकर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं. 

  • सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली कूच किया था और चुनाव आयोग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. 

  • EC अधिकारियों से मुलाकात के सीएम ममता ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि मैं दिल्ली में एक साथ लाखों लोगों को ला सकती हूं. 

  • सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में अकले 40000 लोगों के नाम काटे गए हैं. 

  • अगले कुछ महीने में ही बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को हैं. इससे पहले चुनाव आयोग SIR करा रहा है. 

  • चुनाव आयोग के लिए फरवरी में ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है. 

यह भी पढ़ें: 'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार; केंद्र पर जमकर बरसे

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Mamata BanerjeeSIR row

Trending news

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
jammu kashmir encounter
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब