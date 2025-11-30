ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट करा सकेंगे अपनी वोटर लिस्ट

SIR Revision: भारत में कई राज्यों में चुनाव आयोग(ECI)ने एक खास प्रक्रिया शुरू की है जिसका नाम है SIR. यह प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुई थी.
SIR Revision Extended: वोटर लिस्ट को साफ करने की जो प्रक्रिया चल रही है जिसका नाम एसआईआर(Special Intensive Revision)है, उसकी आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. यह तारीख एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है और अब यह काम 14 फरवरी तक चलेगा. फिलहाल के लिए यह बढ़ोतरी देश के 12 राज्यों में लोगू होगी. कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसमें SIR के मुद्दे पर बहुत ज्यादा हंगामा होने की संभावना है. इसके लिए चुनाव आयोग ने आज 3 पन्नों का आदेश जारी किया है.
चुनाव आयोग का नया आदेश
Election Commission of India ने आज एक नया आदेश जारी किया है. आयोग ने चुनाव अधिकारियों को वोटर लिस्ट का मसौदा तैयार करने के लिए एक हफ्ते का और समय दिया है. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने/हटाने की गिनती की डेट अब 11 दिसंबर को खत्म होगी जो पहले 4 दिसंबर थी. वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जो पहले 9 दिसंबर को आना था अब 16 दिसंबर को आएगा. इसके अलावा वोटर लिस्ट की आखिरी सूची अब 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.
चुनाव आयोग से विपक्षी दलों की मुलाकात
इस हफ्ते TMC और अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेता दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिले. उन्होंने चुनाव आयोग के SIR की प्रक्रिया को फिर से ठीक करने यानी पुनर्निर्धारित के लिए कहा. उनका अनुरोध था कि चुनाव आयोग इस बड़े काम की बेहतर योजना बनाए.
BLO पर दबाव
यह अनुरोध ऐसे समय पर आया है जब ऐसी खबरें हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर पर बहुत कम समय में घर-घर जाकर यह बहुत बड़ा काम पूरा करने का भारी दबाव है. दबाव के कारण पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से BLO की आत्महत्या की खबरें भी आई हैं. बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं.
बंगाल में वोटर लिस्ट की सफाई
पश्चिम बंगाल में चल रही त्रि-स्तरीय एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण लगभग खत्म होने वाला है. चुनाव आयोग ने 29 नवंबर की शाम तक मौजूदा वोटर लिस्ट में से 18 ख 70 हजार ऐसे मतदाताओं की पहचान की है जिनकी मौत हो चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटाए जाने वाले कुल मतदाताओं की अनुमानित संख्या को और बढ़ा दिया है. अब यह संख्या लगभग 35 लाख हो गई है. इसमें 18.70 लाख मृतक मतदाता, डुप्लिकेट वोटर्स, लापता और वो मतदाता हैं जो दूसरे राज्यों में जा चुके हैं.
