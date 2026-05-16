सही वोट कटने नहीं देंगे, फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR शुरू होने से पहले पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने चेताया

देश के 19 राज्यों में SIR के तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने वाली है. पंजाब में 1 अक्तूबर से एसआईआर शुरू होगा. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि राज्य में किसी भी योग्य मतदाता का वोट वे नहीं कटने देंगे. किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के लिए 'फर्जी वोट' बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए मान ने कहा कि आप नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बीएलओ के साथ तैनात रहेंगे.

अन्य राज्यों से लाखों वोटों के कटने और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पंजाब के लोग राज्य में ऐसी अनियमितताओं की इजाजत नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा करने और जनता की आपत्तियों का निपटारा बिना देरी के करने की अपील की गई है.

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मीडिया से बातचीत में मान ने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजाब में कहीं भी कोई हेराफेरी न हो सके.

इन राज्यों में शुरू होगा SIR

ओडिशा

मिजोरम

सिक्किम

मणिपुर

दादर नागर हवेली एवं दमन दीव

उत्तराखंड

आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

हरियाणा

चंडीगढ़

तेलंगाना

पंजाब

कर्नाटक

मेघालय

महाराष्ट्र

झारखंड

दिल्ली

नगालैंड

त्रिपुरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में योग्य वोटों को हटाने और फर्जी एंट्री करने बारे में पैदा हुए खतरों के कारण नागरिकों में चिंता है, जिसके कारण चुनाव आयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना अनिवार्य हो गया है. पंजाब में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी.

Special Intensive Revision – Phase III SIR to be conducted in phased manner in 16 States and 3 UTs Read more : https://t.co/gAv53Frppn pic.twitter.com/bXMC7rjLj7 — Election Commission of India (@ECISVEEP) May 14, 2026

सीएम ने कहा कि अगर मतदाता सूचियों की सटीकता और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगे तो लोकतंत्र की नींव खतरे में पड़ सकती है. चुनाव आयोग को हर योग्य मतदाता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी देरी के समाधान करना चाहिए.

मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में 'आप' के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए मान ने कहा कि मृत व्यक्तियों या विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद स्थायी रूप से विदेश चले गए लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन पंजाब के किसी भी असली निवासी को किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में लगभग 83 प्रतिशत मतदाता मैपिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. उन्होंने नागरिकों से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की.