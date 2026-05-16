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Hindi Newsदेशसही वोट कटने नहीं देंगे, फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR शुरू होने से पहले पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने चेताया

सही वोट कटने नहीं देंगे, फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR शुरू होने से पहले पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने चेताया

पंजाब में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली SIR प्रक्रिया से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य में किसी भी योग्य मतदाता का वोट नहीं कटने दिया जाएगा. इसके साथ ही फर्जी वोट बनाने की कोशिश भी बर्दाश्त नहीं होगी.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 16, 2026, 09:29 PM IST
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punjab cm bhagwant singh mann
punjab cm bhagwant singh mann

देश के 19 राज्यों में SIR के तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने वाली है. पंजाब में 1 अक्तूबर से एसआईआर शुरू होगा. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि राज्य में किसी भी योग्य मतदाता का वोट वे नहीं कटने देंगे. किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के लिए 'फर्जी वोट' बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए मान ने कहा कि आप नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बीएलओ के साथ तैनात रहेंगे. 

अन्य राज्यों से लाखों वोटों के कटने और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पंजाब के लोग राज्य में ऐसी अनियमितताओं की इजाजत नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा करने और जनता की आपत्तियों का निपटारा बिना देरी के करने की अपील की गई है.

(ये भी पढ़ें- देश में SIR के तीसरे फेज का आ गया शेड्यूल, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया)

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मीडिया से बातचीत में मान ने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजाब में कहीं भी कोई हेराफेरी न हो सके.

इन राज्यों में शुरू होगा SIR

  • ओडिशा
  • मिजोरम
  • सिक्किम
  • मणिपुर
  • दादर नागर हवेली एवं दमन दीव
  • उत्तराखंड
  • आंध्र प्रदेश
  • अरुणाचल प्रदेश
  • हरियाणा
  • चंडीगढ़
  • तेलंगाना
  • पंजाब
  • कर्नाटक
  • मेघालय
  • महाराष्ट्र
  • झारखंड
  • दिल्ली
  • नगालैंड
  • त्रिपुरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में योग्य वोटों को हटाने और फर्जी एंट्री करने बारे में पैदा हुए खतरों के कारण नागरिकों में चिंता है, जिसके कारण चुनाव आयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना अनिवार्य हो गया है. पंजाब में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी. 

 

सीएम ने कहा कि अगर मतदाता सूचियों की सटीकता और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगे तो लोकतंत्र की नींव खतरे में पड़ सकती है. चुनाव आयोग को हर योग्य मतदाता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी देरी के समाधान करना चाहिए.

मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में 'आप' के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए मान ने कहा कि मृत व्यक्तियों या विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद स्थायी रूप से विदेश चले गए लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन पंजाब के किसी भी असली निवासी को किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में लगभग 83 प्रतिशत मतदाता मैपिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. उन्होंने नागरिकों से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की.

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