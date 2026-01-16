'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस, चुनाव आयोग ने पाई थी गड़बड़ी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला है. यहां पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) को अपनी पत्नी को सुनवाई का नोटिस भेजना पड़ा.
Special Intensive Revision: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर घमासान छिड़ा है. TMC लगातार इसे लेकर सरकार पर तंज कसती रही है, SIR के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) को अपनी पत्नी को सुनवाई का नोटिस भेजना पड़ा. यह मामला हुगली के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का है.
पति-पत्नी के थे नाम
दरअसल, देबशंकर चट्टोपाध्याय, एक सरकारी स्कूल टीचर, काम पर थे जब उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन नामों की एक लिस्ट मिली, जिन्हें अपने वोटर कार्ड अपडेट करने के लिए हियरिंग नोटिस देना था, जब वह हर नाम को ध्यान से चेक कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि लिस्ट में उनके और उनकी पत्नी, अनिंदिता चट्टोपाध्याय, दोनों के नाम थे.
पत्नी को थमाया नोटिस
एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पर, चट्टोपाध्याय अपने घर गए और अपनी पत्नी को नोटिस दिया, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे एक BLO को फॉलो करना होता है. उनकी पत्नी इस पूरी घटना से काफी हैरान थीं हालांकि, बाद में उन्होंने अपने पति की नौकरी के प्रति लगन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुझे नियमों का पालन करने में खुशी है. पड़ोसियों ने भी देबशंकर की ड्यूटी वाली सोच की तारीफ की.
चुनाव आयोग को मिली गड़बड़ी
बता दें कि चुनाव आयोग ने देबशंकर के पिता के नाम की वर्तनी में कुछ गड़बड़ी थी. हालांकि साल 2002 की मतदान सूची में नाम की वर्तनी सही तरह से दर्ज थी फिर भी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया. इसके अलावा उनकी पत्नी अनिंदिता के मामले में उनके और उनके पिता की उम्र के बीच करीब 50 साल का अंतर था जिसकी वजह से आपत्ति उठाई गई. इसे लेकर BLO ने कहा कि मैं बीएलओ हूं पर चुनाव आयोग के नियमों के ऊपर नहीं हूं. कानून की नजर में सभी सामान हैं चाहे वो मेरा ही परिवार क्यों न हो, अब ये दोनों लोग लाइन में खड़े होकर सुनवाई में शामिल होंगे.
