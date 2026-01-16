Advertisement
trendingNow13076054
Hindi Newsदेशनियम सबके लिए एक है..., बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस, चुनाव आयोग ने पाई थी गड़बड़ी

'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस, चुनाव आयोग ने पाई थी गड़बड़ी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला है.  यहां पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) को अपनी पत्नी को सुनवाई का नोटिस भेजना पड़ा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 16, 2026, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस, चुनाव आयोग ने पाई थी गड़बड़ी

Special Intensive Revision: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर घमासान छिड़ा है. TMC लगातार इसे लेकर सरकार पर तंज कसती रही है, SIR के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.  वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) को अपनी पत्नी को सुनवाई का नोटिस भेजना पड़ा. यह मामला हुगली के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का है. 

पति-पत्नी के थे नाम
दरअसल, देबशंकर चट्टोपाध्याय, एक सरकारी स्कूल टीचर, काम पर थे जब उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन नामों की एक लिस्ट मिली, जिन्हें अपने वोटर कार्ड अपडेट करने के लिए हियरिंग नोटिस देना था, जब वह हर नाम को ध्यान से चेक कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि लिस्ट में उनके और उनकी पत्नी, अनिंदिता चट्टोपाध्याय, दोनों के नाम थे.

पत्नी को थमाया नोटिस
एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पर, चट्टोपाध्याय अपने घर गए और अपनी पत्नी को नोटिस दिया, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे एक BLO को फॉलो करना होता है. उनकी पत्नी इस पूरी घटना से काफी हैरान थीं हालांकि, बाद में उन्होंने अपने पति की नौकरी के प्रति लगन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुझे नियमों का पालन करने में खुशी है. पड़ोसियों ने भी देबशंकर की ड्यूटी वाली सोच की तारीफ की.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव आयोग को मिली गड़बड़ी
बता दें कि चुनाव आयोग ने देबशंकर के पिता के नाम की वर्तनी में कुछ गड़बड़ी थी. हालांकि साल 2002 की मतदान सूची में नाम की वर्तनी सही तरह से दर्ज थी फिर भी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया. इसके अलावा उनकी पत्नी अनिंदिता के मामले में उनके और उनके पिता की उम्र के बीच करीब 50 साल का अंतर था जिसकी वजह से आपत्ति उठाई गई. इसे लेकर BLO ने कहा कि मैं बीएलओ हूं पर चुनाव आयोग के नियमों के ऊपर नहीं हूं. कानून की नजर में सभी सामान हैं चाहे वो मेरा ही परिवार क्यों न हो, अब ये दोनों लोग लाइन में खड़े होकर सुनवाई में शामिल होंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Special Intensive Revision

Trending news

'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव