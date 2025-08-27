हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, खतरनाक रास्तों को यूं किया पार

Himachal Flood: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी मौसम अपना कहर जारी रखे हुए है, हालात इतने बुरे हैं कि पिछले काफी समय एक गांव पूरी तरह कटा हुआ है. शिक्षक भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं.
Sirmaur News: देश के कई हिस्सों में बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं. खासकर पहाड़ी इलाकों में आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शिक्षक को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए देखा जा सकता है.
वीडियो सिरमौर जिले से पांवटा साहिब विकासखंड का है. जिसमें देखा जा सकता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते शिक्षक पहाड़ से गिरते मलबे की चपेट में आते आते बचे. इसके अलावा गांव वाले भी उफनती नदी के किनारे सिर पर बोझा लेकर ढंगार पार करने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों से यहां ऐसे ही हालात हैं. इस बार हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार विभाग कोई कारगर कदम नहीं उठाया है.
वीडियो में भयानक हालात देख कर लगता है कि किसी को शिक्षक और गांव वालों की कोई चिंता ही नहीं है. कोई भी जिम्मेदार विभाग इन ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा है. वायरल हो रही तस्वीर छ्छेती पंचायत की है. छ्छेती पंचायत के क्यारी और डडवा गांव पिछले डेढ़ महीने से बाकी दुनिया से कटे हुए हैं. एक महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. घर का राशन और अन्य सामान लाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है.
#BreakingNews | हिमाचल के सिरमौर में जान जोखिम में डाल स्कूल जा रहे टीचर #HimachalPradesh #Sirmaur @theanupamajha pic.twitter.com/1MgKVdnq4u
— Zee News (@ZeeNews) August 27, 2025
अध्यापक ड्यूटी पर जाने के लिए जान हथेली पर रख रहे हैं. मंगलवार को चार अध्यापक स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन, उनमें से दो ही ढलान को पार कर पाए. जबकि कोई भी विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच पाया. यहां यह हालात सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही की जिंदा मिसाल हैं. पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पहाड़ दरकने से पूरी तरह टूट चुकी है. दूसरी तरफ उफनती गिरी नदी है.
बरसात के मौसम में दशकों से लोग यहां ऐसे ही हालात से जूझने को मजबूर है. मामला मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक समस्या पहुंचा है. लिहाजा पांवटा साहिब एसडीएम गुंजित सिंह ने चीमा समस्या पर संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से समस्या का पता चला है. उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्द ही यहां वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा.
