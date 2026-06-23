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DNA: SIT की रिपोर्ट देख रामभक्तों का टूट जाएगा 'ट्रस्ट'! कितने पेज की रिपोर्ट और कितने 'अपराधी'?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी. SIT ने अयोध्या जाकर 6 दिनों तक दान चोरी के आरोपों की जांच की. इसके बाद आज अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:02 PM IST
DNA: SIT की रिपोर्ट देख रामभक्तों का टूट जाएगा 'ट्रस्ट'! कितने पेज की रिपोर्ट और कितने 'अपराधी'?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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