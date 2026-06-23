जांच रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी के आरोपों को सही पाया गया है.

साथ ही गुप्त चंदे से आभूषण चोरी का जिक्र भी रिपोर्ट में है. यानी जो भक्त गुप्त दान देते थे, उसकी भी चोरी होती थी. हमने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया भी था.

अभी रिपोर्ट में 20 से ज़्यादा लोगों को संदिग्ध माना गया है. इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव शामिल हैं.

SIT ने अलग-अलग 113 लोगों के बयानों को दर्ज किया है जिसका रिपोर्ट में ज़िक्र है.

जिन लोगों ने बयान दिए हैं, उनमें आपस में कई विरोधाभास हैं.

नीति-शास्त्र हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन को ही महत्व देता है, क्योंकि वही स्थायी और कल्याणकारी होता है.

सूत्रों के मुताबिक़ SIT ने कहा है कि चढ़ावे को दानपात्र से काउंटिंग सेंटर तक ले जाते समय वीडियोग्राफी नहीं होती थी.

मंदिर की व्यवस्था में कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी अलग होती थी लेकिन इसके बावजूद वो काउंटिंग की जगह पर ही रहते थे. सोचिए, अपनी ड्यूटी छोड़कर चढ़ावे की गिनती में लगे रहते थे.

इसके अलावा दानपात्र के पास कई CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली. यानी सबूत मिटाए गए.

दान के बाद जो रसीद दी जाती है, उसमें भी कई खामियां मिली हैं.