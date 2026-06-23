DNA Hindi: लखनऊ में अग्निकांड की जांच का ज़िम्मा SIT को सौंपा गया है. SIT की रिपोर्ट के बाद सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न हो. यूपी सरकार ने एक SIT अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर भी बनाई थी.
आज SIT ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी. SIT में शामिल तीनों सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी. दान चोरी के गंभीर आरोपों के बाद 13 जून को यूपी सरकार ने SIT का गठन किया था. SIT ने अयोध्या जाकर 6 दिनों तक दान चोरी के आरोपों की जांच की. इसके बाद आज अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई.
राम मंदिर के दान की चोरी सिर्फ धन की चोरी नहीं, करोड़ों रामभक्तों की श्रद्धा और विश्वास की भी चोरी है. यही वजह है कि आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन किया और राम भक्तों से जांच के लिए 15 दिन का समय मांगा. हालांकि SIT ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 10 दिनों में ही सौंप दी है. SIT की जांच रिपोर्ट में दान चोरी के आरोपों को लेकर क्या कहा गया है. किन लोगों पर शक जताया गया है. SIT किस नतीजे पर पहुंची है. ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें मंदिर की व्यवस्था से लेकर ट्रस्ट की भूमिका तक सवाल उठाए गए हैं.
#DNAमित्रों | SIT रिपोर्ट देखकर रामभक्तों का 'ट्रस्ट' टूट जाएगा! कितने पेज की रिपोर्ट..SIT लिस्ट में कितने 'चोर'?
राम मंदिर में दान चोरी की SIT रिपोर्ट का विश्लेषण #DNA #DNAWithRahulSinha #RamMandir #SITReport @RahulSinhaTV pic.twitter.com/VrhFtWC1dr
— Zee News (@ZeeNews) June 23, 2026
जांच रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी के आरोपों को सही पाया गया है.
साथ ही गुप्त चंदे से आभूषण चोरी का जिक्र भी रिपोर्ट में है. यानी जो भक्त गुप्त दान देते थे, उसकी भी चोरी होती थी. हमने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया भी था.
अभी रिपोर्ट में 20 से ज़्यादा लोगों को संदिग्ध माना गया है. इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव शामिल हैं.
SIT ने अलग-अलग 113 लोगों के बयानों को दर्ज किया है जिसका रिपोर्ट में ज़िक्र है.
जिन लोगों ने बयान दिए हैं, उनमें आपस में कई विरोधाभास हैं.
नीति-शास्त्र हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन को ही महत्व देता है, क्योंकि वही स्थायी और कल्याणकारी होता है.
सूत्रों के मुताबिक़ SIT ने कहा है कि चढ़ावे को दानपात्र से काउंटिंग सेंटर तक ले जाते समय वीडियोग्राफी नहीं होती थी.
मंदिर की व्यवस्था में कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी अलग होती थी लेकिन इसके बावजूद वो काउंटिंग की जगह पर ही रहते थे. सोचिए, अपनी ड्यूटी छोड़कर चढ़ावे की गिनती में लगे रहते थे.
इसके अलावा दानपात्र के पास कई CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली. यानी सबूत मिटाए गए.
दान के बाद जो रसीद दी जाती है, उसमें भी कई खामियां मिली हैं.
ट्रस्ट को चोरी की शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से धीरे-धीरे ये चोरी छोटी से बड़ी हो गई. यानी कार्रवाई न होने की वजह से चोरी करने वालों का हौसला बढ़ता गया.
SIT के गठन के समय केवल मंदिर के चढ़ावे की राशि में हेरफेर का आरोप लगा था. लेकिन जब जांच की शुरुआत हुई तो इसके साथ ही आरोपों की संख्या भी बढ़ती गई. चढ़ावे की धनराशि के बाद दान में दिए गए सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी का आरोप भी लगा. साथ ही मंदिर के लिए ज़मीन की ख़रीद में घोटाले के पुराने आरोप दोबारा उछले. शायद यही वजह है कि विस्तृत जांच के लिए SIT ने ज़्यादा समय और बड़ी टीम की मांग की है. 6 दिनों की अपनी छानबीन के दौरान SIT ने जांच में शामिल लोगों से 5,000 से ज़्यादा सवाल पूछे.
चढ़ावा चोरी की ये घटना कोई मामूली अपराध नहीं है. अभी पूरी जांच नहीं हुई है. लेकिन इसमें जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, उन पर कठोर कार्रवाई ज़रूरी है. इस चोरी ने सनातनधर्मियों के मन में एक प्रकार का अविश्वास पैदा किया है. इसलिए कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो इस अविश्वास को हमेशा के लिए दूर कर सके. आगे कोई भी व्यक्ति श्रद्धालुओं की आस्था के साथ छल करने का दुस्साहस नहीं कर सके. SIT की रिपोर्ट पर कार्रवाई का इंतज़ार है. लेकिन इस बीच राम मंदिर में दान चोरी की ख़बरों के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है.