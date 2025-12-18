बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत; संसदीय समिति ने सरकार को चेताया

Report on situation in Bangladesh: बांग्लादेश का मौजूदा हालात 1971 के बाद से भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभर रहे हैं. ऐसे में भारत को सजग होकर आगे बढ़ना होगा, जिससे दोनों देशों के संबंध ज्यादा न बिगड़ें. यह आकलन कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने पेश किया है. संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर विस्तार से बात की गई है.

बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं चुनौती

संसदीय समिति ने रिपोर्ट में गैर सरकारी साक्ष्य के हवाले से कहा, 'बांग्लादेश का मौजूदा हालात 1971 के बाद से बांग्लादेश में भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती हुए हैं. समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि कमेटी ने 26 जून 2025 को अहम बैठक की थी. इस बैठक में मामले से जुड़े एक गैर-सरकारी व्यक्ति ने भारत-बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम को डिटेल में वर्णित किया.'

Add Zee News as a Preferred Source

उसने कमेटी मेंबर्स को बताया, 'भारत 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से बांग्लादेश में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है. 1971 की चुनौती अस्तित्व से जुड़ी थी. उस वक्त देश के सामने मानवीय संकट था और एक नए राष्ट्र का जन्म होना था. जबकि आज का खतरा ज्यादा बारीक और अधिक गहरा है.'

इन वजहों से मची हुई उथल-पुथल

उस एक्सपर्ट ने बताया, पीढ़ीगत राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव, भारत से दूर संभावित रणनीतिक पुनर्गठन, अवामी लीग के वर्चस्व का पतन, युवा-नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद का उभार, इस्लामवादी ताकतों की वापसी और चीन- पाकिस्तान के प्रभाव में बढ़ोतरी ने मिलकर बांग्लादेश में उथल-पुथल वाला माहौल बना दिया है.

विदेश सचिव के हवाले से संसदीय समिति ने कहा, 'शेख हसीना अपने बयान अपने निजी संचार उपकरणों के जरिए से दे रही हैं. भारत सरकार उन्हें भारतीय क्षेत्र से किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि करने के लिए न तो कोई राजनीतिक मंच उपलब्ध कराती है और न ही कोई राजनीतिक स्थान. विदेश सचिव ने कमेटी को यह भी बताया कि भारत अपने क्षेत्र का उपयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ राजनीति करने के लिए नहीं देता.'

हालिया घटनाक्रम का संबंधों पर प्रभाव !

संसदीय समिति ने रिपोर्ट में बताया कि बांग्लादेश के हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव से द्विपक्षीय संबंधों को अलग रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है. इसके लिए भारत ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ संवाद जारी रखा है. साथ ही बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं का भी समर्थन किया है.

संसदीय समिति ने यह भी पूछा कि अनेक मीडिया रिपोर्टों के बावजूद भारत बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा सका? इसके लिखित उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रमों पर प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से निगरानी रखती है.

पिछले साल भारी बहुमत से जीती थीं हसीना

बताते चलें कि पिछले साल 7 जनवरी 2024 को हुए चुनावों में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने 300 में से 224 सीटें जीती थीं. उन चुनावों का बीएनपी समेत विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था. इसकी वजह से उस वक्त मतदान प्रतिशत केवल 40 प्रतिशत रहा था. इसके बाद से भारत लगातार बांग्लादेश से कह रहा है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए.