'भारत में भी हालात ठीक नहीं, सभी को...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का विवादित बयान

Sanjay Raut Controversial Statement: नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ Gen-Z के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब भारत में भी सियासत शुरू हो गई है. नेपाल में युवाओं के विद्रोह को लेकर अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने चेतावनी दी है कि भारत में भी हालात ठीक नहीं है यहां भी ऐसा ही कुछ हो सकता है. राउत ने आरोप लगाया कि नेपाल में भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई-भतीजावाद के खिलाफ जो आग भड़की है. वह भारत में भी भड़क सकती है लेकिन भारत में हिंसा न के पीछे की वजह यह है कि लोग महात्मा गांधी के अहिंसक विचारधारा में विश्वास करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गांधी की विचारधारा के कारण ही टिकी हुई है.

राउत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'अगर यह चिंगारी भारत में आती है तो भारत एक बड़ा देश है और वो आज तक सिर्फ इसलिए बचा है क्योंकि यहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था. आज भी लोग गांधी में विश्वास करते हैं इसलिए ये सरकार अब तक टिकी हुई है. आप गांधी को जितना चाहे गाली दें मोदी जी आपकी सरकार गांधी की विचारधारा के कारण ही चल रही है.' उन्होंने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं इसका मतलब क्या है? गरीब आज भी हैं नेपाल की भी यही स्थिति थी. भारत का पैसा विदेश जा रहा है. किसी का बेटा दुबई में बैठा है, किसी का बेटा सिंगापुर में, कोई क्रिकेट चेयरमैन बन जाता है.'

संजय राउत ने भारत की विदेश नीति फेल होने के लगाए आरोप

संजय राउत ने केंद्र सरकार पर विदेश नीति में असफलता का आरोप लगाया है. राउत ने इस बात का दावा करते हुए कहा कि भारत ने अपने पड़ोसी की सबसे अधिक आवश्यकता के समय मदद नहीं की. नेपाल कभी हमारा मित्र था नेपाल भारत को अपना बड़ा भाई मानता था. संजय राउत ने कहा, 'जब नेपाल संकट में था तब बड़ा भाई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ. यह हमारी विदेश नीति की असफलता है. यहां का युवा आज चुप दिखाई दे रहा है. बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं.'

सोशल मीडिया पर संजय राउत ने लिखा पोस्ट

इससे पहले 9 सितंबर को राउत ने नेपाल में विरोध मार्च का एक वीडियो दोबारा पोस्ट किया था. इस वीडियो में छात्र नारे लगा रहे थे. संजय राउत ने इस एक्स पोस्ट में लिखा, 'नेपाल आज! यह स्थिति किसी भी देश में उत्पन्न हो सकती है! सावधान रहें! भारत माता की जय! हे माता, मैं तुझे नमन करता हूं!' इससे पहले, नेपाली सेना ने देश के विभिन्न हिस्सों में जेन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण बढ़ते अशांति के जवाब में निषेधाज्ञा लागू करने और राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू जारी रखने की घोषणा की थी।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान 27 संदिग्ध गिरफ्तार

हिमालयन टाइम्स के मुताबिक इसके पहले नेपाल में चल रहे Gen-Z के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान लूटपाट, आगजनी और अन्य हिंसक कृत्यों में शामिल सत्ताईस व्यक्तियों को नेपाली सेना ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारियां मंगलवार रात 10 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे के बीच की गईं थीं. जब चल रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी बल तैनाती की गई थी. सुरक्षा कर्मियों ने अशांति के दौरान लगाई गई आग को बुझाने के लिए तीन दमकल गाड़ियां भी तैनात कीं. काठमांडू के गौशाला-चाबहिल-बौद्ध कॉरिडोर में अधिकारियों ने संदिग्धों से 33.7 लाख नेपाली रुपये की चोरी हुई नकदी बरामद की. सेना ने यह भी पुष्टि की कि हाल के झड़पों में घायल हुए 23 नेपाल पुलिस अधिकारियों और तीन नागरिकों का सैन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

