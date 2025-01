'लद्दाख में सेंसिटिव हैं हालात, लेकिन ...',LAC को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा बयान, देपसंग और डेमचौक पर क्या कहा?

Army Chief Lieutenant General Upendra Dwivedi: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार (13 जनवरी, 2025) को कहा कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है. लद्दाख गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत, चीन के बीच समझौते को ‘व्यापक और प्रभावी ढंग से’ लागू किया जा रहा है. नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई शुरू हो गई है. हमारी तैनाती संतुलित और मजबूत है; हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं. सेना प्रमुख ने कहा कि वे सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

#WATCH | Delhi: Indian Army Chief General Upendra Dwivedi, says "I am a strong proponent of the theme that mass media and security forces have great potential to converge together towards nation-building and national security. So let me adopt your modus operandi and straightway… pic.twitter.com/s3gSIRDdiL

— ANI (@ANI) January 13, 2025