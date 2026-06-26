ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई थी. भारतीय जवानों के पराक्रम के आगे पाक के आकाओं के हौसले पस्त हो गए. जवानों ने कई आतंकी ठिकानों को भी मिट्टी में मिला दिया और कई आतंकियों को मार गिराया, आतंकियों पर हुए एक्शन के बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष छिड़ गया. जब भारतीय जवानों ने पाक की सेना को चारों तरफ से घेर लिया तो पाकिस्तान ने सीजफायर की भीख मांगी. जिसके बाद संघर्ष खत्म हुआ.