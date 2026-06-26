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ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे भारत के 6 जवान, पहली बार सामने आए नाम; दो को मरणोपरांत मिले मेडल

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए 6 जवान शहीद हो गए थे. पहली बार उन जवानों के नाम को सार्वजनिक किया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:45 AM IST
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे भारत के 6 जवान, पहली बार सामने आए नाम; दो को मरणोपरांत मिले मेडल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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