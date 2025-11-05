Advertisement
ऑपरेशन सिंदूर के छह महीने बाद, कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI की बैठकों में बना 'बदले' का प्लान

India Pakistan News in Hindi: जम्मू कश्मीर पर फिर से आतंकी साजिशों का साया मंडरा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नुकसान झेलने से बौखलाई आईएसआई ने अपने पाले हुए आतंकी संगठनों को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:06 PM IST
Pakistan Plan of Terrorist Attacks in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में हाल के महीनों की शांति के बीच एक बार फिर अशांति की आहट सुनाई दे रही है. नई खुफिया रिपोर्टों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. छह महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) एक नए समन्वित आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं. 

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (SSG) के सहयोग से ये आतंकी संगठन फिर से कश्मीर में घुसपैठ, ड्रोन से हथियार गिराने और स्थानीय नेटवर्क को पुनर्जीवित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.

सीमा पार से ड्रोन और फिदायीन की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, लश्कर से जुड़े आतंकी शमशेर के नेतृत्व में हाल ही में एलओसी के पास ड्रोन से निगरानी करता हुआ ट्रैक हुआ. इन ड्रोन की मदद से आतंकी संगठन कमजोर सीमाई इलाकों की पहचान और संभावित फिदायीन हमलों के लिए रास्ते तलाश रहे हैं. खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में हथियारों की एयर ड्रॉपिंग या आत्मघाती हमलों की कोशिश की जा सकती है.

पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम्स (BATs), जिनमें पूर्व SSG कमांडो और प्रशिक्षित आतंकी शामिल हैं को फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में तैनात किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान सीमा पर छोटे लेकिन घातक हमलों की योजना बना रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद की नाराजगी

याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया था. यह एक सटीक और सफल काउंटर-टेरर अभियान था, जिसमें लश्कर और TRF के कई नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे. अब खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान इस अभियान से बौखलाया हुआ है. अक्टूबर 2025 में PoK के मुजफ्फराबाद और रावलकोट में कई गुप्त बैठकों में आईएसआई अधिकारियों, हिजबुल मुजाहिदीन और जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर एक 'रिवेंज प्लान' तैयार किया है.

खुफिया एजेंसियों की ओर से इंटरसेप्ट की गई बातचीत के अनुसार, इन बैठकों में आतंकियों को फिर से सक्रिय करने, पुराने कमांडरों को मासिक भत्ता देने और नई भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इन बैठकों का करने का एकमात्र मकसद 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हुई भारी क्षति का बदला लेना है.

स्थानीय नेटवर्क की वापसी की कोशिश

सबसे चिंताजनक बात यह है कि आतंकियों ने कश्मीर में अपने स्थानीय समर्थकों और मुखबिरों के नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लश्कर के एजेंट स्थानीय युवाओं से संपर्क साधकर ह्यूमन इंटेलिजेंस (Human Intelligence) नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले एक साल में भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई से लगभग खत्म हो चुका था.

साथ ही नार्को-टेरर (ड्रग्स के जरिये आतंक फंडिंग) और हथियारों की तस्करी के रास्ते भी फिर से खोलने की कोशिशें चल रही हैं. पंजाब और राजस्थान में इस तरह के चैनल पहले भी पकड़े जा चुके हैं, जो अब घाटी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

आर्थिक और राजनीतिक संकट में घिरा पाकिस्तान

इस नए आतंकी ब्लूप्रिंट के पीछे पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी बड़ी वजह बताई जा रही है. इस्लामाबाद न केवल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बल्कि उसकी राजनीतिक अस्थिरता ने कट्टरपंथी गुटों को और मजबूत कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के अलग-थलग पड़ जाने के बाद अब उसके कुछ कठोरपंथी तबके कश्मीर में अस्थिरता को एक तरह से अपनी राजनीतिक ऑक्सीजन मान रहे हैं.

भारत की तैयारी और कड़ा संदेश

नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों के बाद सेना और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. उत्तरी कमान (Northern Command) के सेक्टरों में अतिरिक्त निगरानी और गश्त बढ़ाई गई है. सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि यदि पाकिस्तान की आतंक निर्यात नीति जारी रही, तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू किया जा सकता है.

इस बीच, भारत पश्चिमी सीमाओं पर अपना सबसे बड़ा त्रिशूल ट्राई-सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है, जो पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी.

सर्दियों का मौसम, बढ़ता खतरा

आमतौर पर सर्दियों में बर्फबारी के कारण एलओसी पर घुसपैठ की घटनाएं घट जाती हैं. लेकिन इस बार खुफिया एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि पाकिस्तान सर्दी को छद्म हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह कश्मीर में एक लंबी सर्दी हो सकती है लेकिन शांति की नहीं, चौकसी की सर्दी होगी. 

कश्मीर में स्थानीय चुनावों, पर्यटकों की बढ़ती आमद और व्यापारिक गतिविधियों ने हाल में सामान्यता का एहसास कराया था. लेकिन आईएसआई समर्थित यह नया आतंकी खेल भारत की शांति यात्रा को फिर चुनौती दे सकता है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

India Pakistan News in Hindi

