Advertisement
trendingNow13109545
Hindi Newsदेश17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसे में 7 की मौत

17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसे में 7 की मौत

Bengaluru News: ट्रक चालक बालासुब्रमण्यम को गंभीर चोटें आईं हैं. क्योंकि गाड़ी की टक्कर के कारण ट्रक के परखच्चे उड़ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के पिछले टायरों का जोड़ा और एक्सल टूटकर सड़क पर जा गिरा और ट्रक सर्विस रोड़ पर जाकर पलट गया.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Feb 14, 2026, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसे में 7 की मौत

Bengaluru accident: शुक्रवार की सुबह बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे तालुक में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जब कंबलिपुरा गेट के पास तेज रफ्तार में जा रही एक एसयूवी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में छह छात्र थे, जिनमें से पांच नाबालिग बताए जा रहे हैं. उस घटना में एक बाइक सवार की भी मौत हो गई. 

पुलिस के अनुसार, ये हादसा सुबह करीब 4:15 से 4:30 बजे के बीच हुआ. जिसमें एसयूवी पहले एक बाइक से टकराई, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद एसयूवी ने आगे चल रहे एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. इस टक्कर के कारण ट्रक और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. जिसके कारण सड़क पर गाड़ी के टूटे हिस्से और शीशे बिखर गए. कुछ ही पलों में डोब्बासपेट-होसकोटे सैटेलाइट टाउन रिंग रोड पर भयावह मंजर दिखाई देने लगा.

खौफनाक टक्कर 
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतक गगन बाइक पर सवार था, जिसको तेज रफ्तार एसयूवी ने पीछे से टक्कर मारी. वहीं ट्रक चालक बालासुब्रमण्यम को गंभीर चोट आईं हैं. क्योंकि गाड़ी की टक्कर के कारण ट्रक के परखच्चे उड़ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के पिछले टायरों का जोड़ा और एक्सल टूटकर सड़क पर जा गिरा और ट्रक सर्विस रोड़ पर जाकर पलट गया.

Add Zee News as a Preferred Source

छह छात्रों की मौत
हादसे में मारे गए छात्रों में 5 नाबालिग थे. जिनमें अहराम शरीफ की उम्र 16, अश्विन नायर, ईथन जॉर्ज और भरत की उम्र 17 साल थी. वहीं मोहम्मद फरहान और गगन की 26 साल उम्र थी. इस खौफनाक हादसे के बाद ट्रक के अलग अलग हिस्से सड़क पर बिखर गए और 15 मिनट के बाद ब्रेजा गाड़ी ट्रक के टूटे पड़े हिस्से से टकरा गई. जिसमें ब्रेजा सवार को मामूली चोटें आईं. जिसके बाद उसने पुलिस को इस हादसे के बारे में जानकारी दी. 

यह भी पढ़ें: सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

bengaluru news in hindi

Trending news

‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद