Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल की मौत का मामला इन दिनों चर्चा में है. हत्या को लेकर उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी की जांच चल रही है. बता दें कि चेतन और सिया दोनों आरोपी कारोबारी परिवार से आते हैं. सिया की बेकरी थी, जबकि चेतन के पिता ड्राय फ्रूट्स का बिजनेस करते थे. माना जाता है कि इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ीं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिया और चेतन काम के सिलसिले में करीब आए, क्योंकि वे अक्सर अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करते थे. उनका पेशेवर संबंध धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदलचा गया. यह सिया की केतन अग्रवाल से सगाई होने के बाद भी जारी रहा.
पुलिस के मुताबिक, हत्या का मामला सामने आने से पहले सिया और चेतन लगभग 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और साथ काम करते थे. इन्वेस्टिगेटर्स को केतन की मौत से पहले के महीनों में दोनों के बीच बातचीत के सबूत भी मिले हैं. इस साल जनवरी 2026-जून 2026 के बीच दोनों के बीच 2,004 कॉलों के रिकॉर्ड की जांच की गई. कुल मिलाकर दोनों ने पिछले 6 महीने में 238 घंटे एक-दूसरे से बात की.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिया और चेतन दोनों ने BBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और काम के सिलसिले में काफी समय साथ बिताया. बाद में इसने रिलेशनशिप का रूप ले लिया. इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि सिया के परिवार को चेतन के साथ उसके रिश्ते की जानकारी थी , लेकिन वे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे. वहीं, केतन के पिता का दावा है कि उनके परिवार ने पहले शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. बाद में सिया के परिवार ने रिश्ता तय होने से पहले कई बार उनसे संपर्क किया था.
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया और चेतन के रिलेशनशिप को लेकर परिवार के विरोध ने ही केतन की हत्या की घटना में योगदान दिया. जांचकर्ताओं का दावा है कि सिया और चेतन ने केतन को जान से मारने की कई असफल कोशिशें की और18 जून 2026 को लोहागढ़ किले में उसे खाई में धकेल दिया. शुरू में इसे ट्रेकिंग से जुड़ा हादसा बताया, लेकिन परिवार के संदेह और पुलिस जांच में दोनों आरोपियों के बीच प्लानिंग और को-ऑर्डिनेशन के सबूत मिलने के बाद इसे हत्या के रूप में रीक्लासीफाई किया गया.