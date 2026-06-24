पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया और चेतन के रिलेशनशिप को लेकर परिवार के विरोध ने ही केतन की हत्या की घटना में योगदान दिया. जांचकर्ताओं का दावा है कि सिया और चेतन ने केतन को जान से मारने की कई असफल कोशिशें की और18 जून 2026 को लोहागढ़ किले में उसे खाई में धकेल दिया. शुरू में इसे ट्रेकिंग से जुड़ा हादसा बताया, लेकिन परिवार के संदेह और पुलिस जांच में दोनों आरोपियों के बीच प्लानिंग और को-ऑर्डिनेशन के सबूत मिलने के बाद इसे हत्या के रूप में रीक्लासीफाई किया गया.