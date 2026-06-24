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बेकरी बिजनेस से BBA की पढ़ाई तक... कैसे परवान चढ़ा सिया और चेतन का प्यार? परिवार की जिद ने दी केतन की हत्या को हवा

Ketan Agarwal Murder: केतन अग्रवाल मर्डर केस में उनकी मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को लगभग 3 साल से जानते थे. परिवार को भी सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में जानकारी थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 24, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:35 PM IST
बेकरी बिजनेस से BBA की पढ़ाई तक... कैसे परवान चढ़ा सिया और चेतन का प्यार? परिवार की जिद ने दी केतन की हत्या को हवा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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