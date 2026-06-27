Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /केतन अग्रवाल हत्या में बड़ा ट्विस्ट, आरोपी चेतन को पहले से जानता था सिया का भाई, क्रिकेट के जरिए बहन से करवाई थी मुलाकात

केतन अग्रवाल हत्या में बड़ा ट्विस्ट, आरोपी चेतन को पहले से जानता था सिया का भाई, क्रिकेट के जरिए बहन से करवाई थी मुलाकात

Ketan Agarwal Murder: केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल ने बड़ा खुलासा किया है. साहिल ने पुलिस के साथ पूछताछ में बताया कि वह सिया के प्रेमी चेतन चौधरी को पहले से जानता था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 27, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:57 PM IST
केतन अग्रवाल हत्या में बड़ा ट्विस्ट, आरोपी चेतन को पहले से जानता था सिया का भाई, क्रिकेट के जरिए बहन से करवाई थी मुलाकात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
44 साल बाद भारतीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक पल, PM मोदी के स्वागत में सेशेल्स हुआ भावुक
pm modi seychelles visit21 min ago
2
FIFA World Cup 202625 min ago
3
NEET UG Re-Exam 202626 min ago
4
FSSAI31 min ago
5
Bear Attack video35 min ago