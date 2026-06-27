/केतन अग्रवाल हत्या में बड़ा ट्विस्ट, आरोपी चेतन को पहले से जानता था सिया का भाई, क्रिकेट के जरिए बहन से करवाई थी मुलाकात

पुलिस ने यह भी बताया कि सिया केतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. इसकी एक वजह तो यह थी की वह पहले से ही चेतन के साथ रिलेशनशिप थी. वह माता-पिता को यह सच्चाई बताने से डरती थी. उसके पेरेंट्स जब भी उससे पूछते थे कि केतन पसंद है, तो उसका जवाब हां ही होता था. यह भी कहा गया है कि सिया ने कई बार केतन से सगाई तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन केतन ऐसा नहीं करना चाहता था. उसका कहना था कि 2 परिवारों की इज्जत का सवाल है, इसलिए अब उसे शादी करनी ही होगी.