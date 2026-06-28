/फिर पुणे के लोहागढ़ किले पहुंची सिया अग्रवाल, पुलिस ने ली घटना की A टू Z जानकारी; बनाया डमी केतन अग्रवाल

केतन अग्रवाल की सगाई इसी साल 20 साल की सिया गोयल से हुई थी और नवंबर में दोनों शादी करने वाले थे. इसके लिए उदयपुर में होटल भी बुक किए गए थे. सिया गोयल भी पुणे के एक समृद्ध कारोबारी परिवार से आती हैं, लेकिन अग्रवाल परिवार को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वह 22 साल के चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थीं. केतन की मौत 18 जून 2026 को लोहागढ़ किले से गिरने के बाद हुई थी. पुलिस ने सिया और चेतन को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है.