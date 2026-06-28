/फिर पुणे के लोहागढ़ किले पहुंची सिया अग्रवाल, पुलिस ने ली घटना की A टू Z जानकारी; बनाया डमी केतन अग्रवाल

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की मौत को लेकर पुलिस रविवार ( 28 जून 2026) को उनकी मंगेतर सिया गोयल को लोहागढ़ किले ले गई, ताकि हत्या से जुड़े घटनाक्रम को रीक्रिएट किया जा सके.
मामले को लेकर पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कहा,' पुलिस ने घटनाक्रम की पूरी सीरीज को रीक्रिएट किया, जिसमें आरोपियों की ओर से अपनाया गया रास्ता, घटनास्थल पर उनकी स्थिति, कथित रूप से की गई कार्रवाई और घटना के घटित होने का तरीका शामिल है. गिल ने आगे कहा,'घटनाक्रम को रीक्रिएट करते समय सिया की ओर से चुने गए रास्ते, उनकी स्थिति और घटना कैसे घटी इसके बारे में डीटेल से जानकारी ली गई.'
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/cQmMRmQBwy
— ANI (@ANI) June 28, 2026
पुलिस उपाधीक्षक गजानन टोंपे ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल को दोबारा क्रिएट करने के लिए केतन के समान वजन का एक पुतला भी बनाया था.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह जांच इस बात की पुष्टि करने के लिए की गई थी कि सिया ने कैसे केतन अग्रवाल को किले से धक्का दिया था. बिल्कुल वैसे ही जैसा आरोपियों ने दावा किया था.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | DSP Gajanan Tompe says, "This morning, we brought Siya Goyal to the location, and the scene was reconstructed based on her account of the events. We created a dummy of the same weight of the victim, Ketan for scene… https://t.co/dhjgj9ZkmF pic.twitter.com/OEKXdxOtHI
— ANI (@ANI) June 28, 2026
इन्वेस्टिगेटर्स मौत के कारणों और दोनों आरोपियों की इसमें भूमिका की जांच कर रहे हैं. बता दें कि केतन अग्रवाल अपने फैमिली बिजनेस में डायरेक्टर थे, जो महाराष्ट्र में वेयरहाउस के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक हैं.
पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि सिया ने परिवार से कहा था कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती है. वहीं उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को मारने की प्लानिंग इसलिए बनाई, क्योंकि उसे डर था कि शादी कैंसिल करने से उसके परिवार की बदनामी होगी. मामले को लेकर एक सानियप पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अपराध की प्लानिंग, घटना से पहले और बाद में आरोपियों की गतिविधियों, उनके डिजिटल रिकॉर्ड और हत्या के पीछे के मकसद पर भी फोकस किया जा रहा है.