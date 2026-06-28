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फिर पुणे के लोहागढ़ किले पहुंची सिया अग्रवाल, पुलिस ने ली घटना की A टू Z जानकारी; बनाया डमी केतन अग्रवाल

Ketan Agarwal Murder: केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर पुलिस रविवार को घटना को रिएक्रिएट करने के लिए सिया गोयल को लोहागढ़ किले लेकर गई. इस दौरान घटना के लिए सिया की ओर से चुने गए रास्ते से लेकर हर चीज की डीटेल ली गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 28, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:43 PM IST
फिर पुणे के लोहागढ़ किले पहुंची सिया अग्रवाल, पुलिस ने ली घटना की A टू Z जानकारी; बनाया डमी केतन अग्रवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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